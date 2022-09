COSA SUCCEDERÀ ALL’INDOMANI DELLE ELEZIONI? UN BORDELLO - DALLE BANCHE ALLE COMPAGNIE ENERGETICHE DA CHI OPERA NELLA DIFESA AL SETTORE DELLE TELECOMUNICAZIONI: TUTTE LE SOCIETÀ ITALIANE CHE RISENTIRANNO DEL RISULTATO ALLE URNE DI LUNEDÌ - IL PROSSIMO GOVERNO SI TROVERÀ SUBITO IN MANO DIVERSE PATATE BOLLENTI: L'ACCORDO SU ITA E LA NAVE RIGASSIFICATRICE SNAM. E ANCORA LEONARDO, RAI WAY E TELECOM…

GIORGIA MELONI MARIO DRAGHI BY DE MARCO

Le elezioni non cambieranno soltanto il volto politico dell’Italia, ma giocano un ruolo fondamentale per alcune delle più grandi società italiani. Ecco chi guarda con maggiore attenzione all’esito delle elezioni.

BANCHE

La caduta del governo Draghi ha pesato sui titoli bancari italiani.

Esposte a rendimenti del debito italiano più elevati a causa delle loro ingenti partecipazioni in obbligazioni e per il loro costo di finanziamento, le banche sono vulnerabili a un peggioramento delle prospettive economiche.

Il cambio di governo e gli appelli della Meloni a rivedere il recovery plan potrebbero minacciare la capacità dell'Italia di far fronte agli impegni a cui sono legati i fondi dell'Unione europea.

UNICREDIT INTESA SANPAOLO

Intesa Sanpaolo

La prima banca italiana è la seconda maggiore detentrice di debito italiano dopo la Banca Centrale Europea. Il CEO Carlo Messina ha ripetutamente chiesto a Roma di utilizzare il suo elevato livello di ricchezza privata e di beni statali per sostenere il proprio debito, ottenendo "l'indipendenza finanziaria".

Unicredit

Un nuovo governo potrebbe offrire all'amministratore delegato Andrea Orcel la possibilità di ricominciare da zero dopo che si è allontanato dalla proposta di acquisizione di Monte dei Paschi di Siena, danneggiando i rapporti con il governo dell'allora presidente del Consiglio Draghi.

HORROR STORY MPS

Monte Dei Paschi

Il nuovo governo dovrà affrontare l'impegno di ri-privatizzare la banca, dopo che il precedente esecutivo si è assicurato una proroga di anni di una scadenza di fine 2021 per tagliare la partecipazione del 64% di Roma nella banca.

comizio di giorgia meloni dopo il voto al senato su draghi 2

ENERGIA

L'Italia ha introdotto misure per tassare le società energetiche per aiutare imprese e famiglie con l'aumento dei costi dell'energia.

Il manifesto della coalizione di centrodestra sostiene la proposta di un tetto massimo di prezzo dell'energia a livello europeo, un'idea avanzata dall'attuale governo che, però, manca ancora di un ampio sostegno in Europa.

Il centrodestra vuole negoziare con Bruxelles le modifiche al recovery plan per aumentare la spesa per affrontare la crisi energetica e rilanciare gli investimenti nel nucleare.

enel

Enel, Eni

Meloni ha escluso di assumere il pieno controllo dei gruppi energetici nazionali Eni ed Enel, come ha fatto il governo francese con EDF, pur riaffermando che è dovere del governo proteggere gli asset di rilevanza nazionale ed evitare acquisizioni estere.

Il nuovo governo deciderà se rinnovare i contratti degli amministratori delegati di Enel ed Eni il prossimo anno.

Snam

snam bw singapore

La società attiva nel trasporto, nello stoccaggio e rigassificazione del metano controllata dallo stato a giugno ha acquistato una nave rigassificatrice per sostenere gli sforzi per trovare forniture di gas alternative.

Snam prevede di ottenere l'approvazione da parte del governo e degli enti locali per l'avvio dei lavori per l'ormeggio nel terminal di Piombino, in Toscana, entro la fine di ottobre. Mira a collegarlo alla rete del gas entro la prossima primavera per aumentare le importazioni di GNL.

giorgia meloni mario draghi

Il nuovo governo potrebbe decidere di rallentare o accelerare le infrastrutture che già incontrano le resistenze degli enti locali.

DIFESA

Meloni si è espressa con forza a sostegno dell'alleanza occidentale sull'Ucraina in diverse occasioni, con l'impegno di aumentare la spesa per la difesa.

alessandro profumo a d di leonardo foto di bacco (1)

Leonardo

L'amministratore delegato Alessandro Profumo ha dichiarato il 28 luglio che il gruppo di stava lavorando per raggiungere un accordo per la vendita della sua unità di produzione di cannoni OTO Melara e della sua unità di siluri navali Wass, ma aveva bisogno di un nuovo governo per poter finalizzare qualsiasi potenziale accordo.

Come gli amministratori delegati di Eni ed Enel, anche il mandato di Profumo è in scadenza il prossimo anno.

tim attacco hacker russi

TELECOMUNICAZIONI

Tim

Fratelli d’Italia ha chiesto una rinazionalizzazione del gruppo nell'ambito dei piani per creare una rete unica a banda larga in Italia combinando la rete fissa di TIM con quella di Open Fiber.

Ciò si scontra con la strategia dell'amministratore delegato di TIM Pietro Labriola di vendere la rete di TIM all'istituto di credito statale CDP per concentrarsi sui servizi.

RAI WAY

Fratelli d’Italia ha accolto con favore la decisione di CDP di attendere le elezioni prima di presentare la propria offerta non vincolante per la rete di TIM.

Rai Way

L'emittente statale ha congelato fino a dopo le elezioni i colloqui su un potenziale accordo per fondere Rai Way con la società rivale EiTowers, in parte di proprietà della principale emittente commerciale italiana MFE.

ITA AIRWAYS

COMPAGNIE AEREE

Ita

Il 31 agosto, l'Italia ha scelto un gruppo guidato dal fondo di private equity statunitense Certares, sostenuto da Air France-KLM e Delta Air Lines Inc, per colloqui esclusivi sull'acquisto di una quota di maggioranza della compagnia di bandiera ITA Airways.

Fratelli d’Italia ha chiesto che il nuovo governo possa prendere una decisione definitiva su ITA.

