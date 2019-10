23 ott 2019 14:07

FAZIO FA L'EROE CIVILE, MA GLI SI BLOCCA LA LINGUA E NON RIESCE A PRONUNCIARE MEZZO NOME - VIDEO: ''GUARDATE LA PUNTATA DI 'REPORT', È INCREDIBILE CHE LE DOMANDE FATTE NON ABBIANO RISPOSTA E CHE NON SUCCEDA NIENTE DI CONSEGUENZA''. MA PERCHÉ NON DICE CHE LA PUNTATA È SUL RUSSIAGATE, E NON FA MAI IL NOME DI SAVOINI, SALVINI O DICE QUALI DEBBANO ESSERE LE CONSEGUENZE? DIMOSTRARE INDIGNAZIONE SENZA ESPORSI DAVVERO, UN TALENTO RARO