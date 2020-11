GOVERNO BIDEN, ASTENERSI ROMPICOGLIONI - JOE PREPARA UNA SQUADRA DI FEDELISSIMI E NON INTENDE DARE RUOLI CHIAVE A SANDERS E WARREN, RIVALI ALLE PRIMARIE E CON IDEE BATTAGLIERE SULLA POLITICA ECONOMICA. BUTTIGIEG POTREBBE ESSERE RICOMPENSATO PER IL SUO PASSO INDIETRO (IMPOSTO DA OBAMA) CON UN RUOLO DI AMBASCIATORE USA ALL'ONU, COSÌ SURCLASSANDO I NOMI SCELTI DA TRUMP NELLA GARA PER IL PIÙ IMPREPARATO AL RUOLO