FLASH! COLAO PIAZZA L’ULTIMO COLPO. STEFANO FIRPO NUOVO DIRETTORE GENERALE DI ASSONIME. COME DAGO-ANTICIPATO IL 9 SETTEMBRE LASCIA STEFANO MICOSSI E ARRIVA IL CAPO DI GABINETTO DI COLAO-
FLASH! COLAO PIAZZA L’ULTIMO COLPO. STEFANO FIRPO NUOVO DIRETTORE GENERALE DI ASSONIME. COME DAGO-ANTICIPATO IL 9 SETTEMBRE LASCIA STEFANO MICOSSI E ARRIVA IL CAPO DI GABINETTO DI COLAO-
DAGOREPORT - LA DESTRA TRIONFA MA NON È DETTO CHE MATTARELLA INCARICHI LA COALIZIONE VINCENTE - FINORA I TRE CABALLEROS NON HANNO SQUADERNATO UN’IDEA O UN PROGETTO O UN NOME CHE LI VEDA UNITI. UNA VOLTA VERIFICATE LE VISIONI CONTRAPPOSTE (DALLA POLITICA ESTERA ALLA SCELTA DEI MINISTRI), ACCLARATA LA MANCANZA DI UNITÀ DI INTENTI, IL CAPO DELLO STATO PUÒ DECIDERE DI DARE UN INCARICO ESPLORATIVO AL PARTITO CHE HA RACCOLTO PIÙ VOTI - UN COPIONE CHE ABBIAMO GIÀ VISSUTO NEL 2018. MATTARELLA DIEDE UN INCARICO ESPLORATIVO AL PRESIDENTE DELLA CAMERA, IL GRILLINO ROBERTO FICO, CHE FALLÌ. DOPODICHÉ, SALVINI ABBANDONÒ AL SUO DESTINO I COMPAGNI DI COALIZIONE, MELONI E BERLUSCONI, E DETTE VITA AL GOVERNO LEGA-M5S, CON CONTE PREMIER A SUA INSAPUTA