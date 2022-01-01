FLASH! IL CONSIGLIO DEI MINISTRI HA DATO IL VIA LIBERA ALL'UNANIMITÀ AL NUOVO DECRETO LEGGE COVID CHE INTRODUCE L'OBBLIGO DI VACCINO PER GLI OVER 50-
FLASH! IL CONSIGLIO DEI MINISTRI HA DATO IL VIA LIBERA ALL'UNANIMITÀ AL NUOVO DECRETO LEGGE COVID CHE INTRODUCE L'OBBLIGO DI VACCINO PER GLI OVER 50-
FLASH! - FERMI TUTTI: MARIA ELENA BOSCHI SPARA UNA FOTONA SU INSTAGRAM CON L'OCCHIO COLOR GHIACCIO IN PRIMO PIANO E UN PAESAGGIO INNEVATO DI FIANCO, E SUBITO GIULIO BERRUTI COMMENTA CON UN CUORICINO NERO - RICONCILIAZIONE DOPO LA CRISI O UN MALDESTRO TENTATIVO DELL'ATTORE (PER MANCANZA DI COPIONI) DI RIACCALAPPIARSI LA BELLA "MADONNINA DI LATERINA"? - GIUSTO IERI LUI AVEVA SCRITTO: "SE BRILLA SOLO CON IL BEL TEMPO, NON È VERO AMORE". E PER REPLICARE LEI HA POSTATO UN PANORAMA SENZA SOLE… - FOTO
UN CARROCCIO DI TRAVERSO PER DRAGHI - DURANTE IL CDM I MINISTRI DELLA LEGA HANNO FATTO USCIRE UN DOCUMENTO NEL QUALE LASCIANO TRAPELARE LA LORO INSODDISFAZIONE PER LE NUOVE MISURE CONTRO IL COVID: “SIAMO RESPONSABILMENTE AL GOVERNO MA NON ACQUIESCENTI A MISURE CHE INCIDONO PROFONDAMENTE SULLA LIBERTÀ AL LAVORO O…”
FLASH! - VENERDI' VERRA' DERAGGIZZATA LA CUCCAGNA DELL'ENTE EUR: ALLA PRESIDENZA GUALTIERI PIAZZA IL FEDELE MARCO SIMONI AL POSTO DI ALBERTO SASSO - PER L'AD, NOMINA DI COMPETENZA DEL MEF, DANIELE FRANCO CON LA ZAMPONE DI FUNICIELLO MIRA A FAR FUORI IL PUR CAPACE ANTONIO ROSATI...
POSTA! - CARO DAGO, SEMBRA PROPRIO CONTE NON VERRÀ RIPRESO NELLO STUDIO DI ALPA, NON SI SPIEGA ALTRIMENTI LA SUA OSTINAZIONE A VOLER "FARE" IL POLITICO NONOSTANTE SIA ORMAI CHIARO A TUTTI CHE NON LO È E NON LO SARÀ MAI. DOPO GRILLO LO HANNO CAPITO ANCHE... I GRILLINI, ED È TUTTO DIRE! - ANDREW CUOMO, CHE RIDERE! UNA CARRIERA ANDATA IN FRANTUMI PER DAR RETTA AL POLITICALLY CORRECT E AL METOO CHE IMPERVERSANO STUPIDAMENTE NEI DEM, IL PARTITO DELL'EX GOVERNATORE DI NEW YORK…
HABEMUS BOZZA! - È INIZIATO IL CDM DA CUI USCIRÀ IL NUOVO DECRETO PER CONTENERE LA PANDEMIA: NEL TESTO (PROVVISORIO) C’È L’OBBLIGO DI VACCINAZIONE PER GLI OVER 50 FINO AL 15 GIUGNO - PREVISTO IL PASSAGGIO ALLO SMART WORKING NEL SETTORE PUBBLICO (AVVISATE BRUNETTA) E UN INVITO ANCHE PER IL PRIVATO - LE NOVITÀ SU SCUOLA E TAMPONI