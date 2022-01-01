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FLASH! - FERMI TUTTI: MARIA ELENA BOSCHI SPARA UNA FOTONA SU INSTAGRAM CON L'OCCHIO COLOR GHIACCIO IN PRIMO PIANO E UN PAESAGGIO INNEVATO DI FIANCO, E SUBITO GIULIO BERRUTI COMMENTA CON UN CUORICINO NERO - RICONCILIAZIONE DOPO LA CRISI O UN MALDESTRO TENTATIVO DELL'ATTORE (PER MANCANZA DI COPIONI) DI RIACCALAPPIARSI LA BELLA "MADONNINA DI LATERINA"? - GIUSTO IERI LUI AVEVA SCRITTO: "SE BRILLA SOLO CON IL BEL TEMPO, NON È VERO AMORE". E PER REPLICARE LEI HA POSTATO UN PANORAMA SENZA SOLE… - FOTO