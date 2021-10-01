FLASH! - FRANCESCHINI CE L'HA FATTA: DA LUNEDI' 11 OTTOBRE TORNA LA CAPIENZA AL 100 PER CENTO PER TUTTO LO SPETTACOLO (TEATRI, CINEMA, AUDITORIUM) - PER LE DISCOTECHE OCCORRE PORTARE ANCORA UN PO' DI PAZIENZA: DA LUNEDI' SOLO AL 50%...-
FLASH! - FRANCESCHINI CE L'HA FATTA: DA LUNEDI' 11 OTTOBRE TORNA LA CAPIENZA AL 100 PER CENTO PER TUTTO LO SPETTACOLO (TEATRI, CINEMA, AUDITORIUM) - PER LE DISCOTECHE OCCORRE PORTARE ANCORA UN PO' DI PAZIENZA: DA LUNEDI' SOLO AL 50%...-
POSTA! - CARO DAGO, VUOI VEDERE CHE DOPO IL "SUCCESSO" DELLE AMMINISTRATIVE, IL NOSTRO CONTE SI ISCRIVERÀ AL PD ELEMOSINANDO UN SEGGIO E STIPENDIO DA PARLAMENTARE? DEL RESTO È IL MASSIMO A CUI PUÒ ASPIRARE SE NON VUOL TORNARE A LAVORARE... - IL GOVERNATORE DELLA CAMPANIA, VINCENZO DE LUCA, IN FOTO CON DI MAIO E FICO: "QUELLI DEL M5S SONO CAMBIATI". SÌ, ORA RACCOLGONO VOTI PER IL PD…
CALENDA SFANCULA LA MELONI - “LA PROSSIMA VOLTA FAI MENO LA FENOMENA, DAI RETTA A SILVIO E CANDIDA BERTOLASO. OPPURE CANDIDATI TU E VEDIAMO...” – LA DUCETTA LO AVEVA ACCUSATO DI AVER “SVENDUTO” AL PD I VOTI DEGLI ELETTORI DI CENTRODESTRA "CHE HANNO IN BUONA FEDE" VOTATO PER LUI - LA REPLICA: "MICHETTI NON HA LA PREPARAZIONE PER GOVERNARE ROMA. E DOVRESTE CAPIRLO SIA TE CHE LUI. LA PIÙ GRANDE IATTURA CHE POTREBBE CAPITARVI È..."
CALENDA, MA ‘NDO VAI? IL DERBY TRA RENZI E L’EX MINISTRO PER CONQUISTARE LA LEADERSHIP DEL "CENTRINO" – “CON RENZI IL PROBLEMA È CHE L'ATTIVITÀ DI LEADER POLITICO NON È CONCILIABILE CON QUELLA DI BUSINESSMAN”, HA GRAFFIATO CALENDA - "CARLO È UN PO' COSÌ E CERCA DI FARE POLEMICA ANCHE CON GLI AMICI", IL BUFFETTO DI RENZI CHE IN PRIVATO CONFIDA: SE AZIONE, IL PARTITO DI CALENDA, VOLEVA LANCIARE UNA OPA SULL'AREA LIBERAL DEMOCRATICA E RIFORMISTA, EBBENE NON PUÒ FARLO, NON HA I NUMERI NÉ LA STRUTTURA…
“SE SI FA SI FA, SE NON SI FA CICCIA” - MAURIZIO COSTANZO E LA POSSIBILE NOMINA ALLA PRESIDENZA DEL TEATRO DI ROMA, DOPO LE DIMISSIONI DI EMANUELE BEVILACQUA: “LA DECISIONE FINALE DIPENDERÀ DAL SINDACO”. GIÀ, MA DA QUELLO NUOVO O DALLA “SUA” RAGGI, CHE HA AVVIATO LE PROCEDURE PER LA NOMINA IN BARBA AI RISULTATI ELETTORALI? DOPO LA CONSULENZA PER LA COMUNICAZIONE (CHE NON È SERVITA A MOLTO), “VIRGY” LO VUOLE RICOMPENSARE…
“L'EFFETTO CONTE NON C'È STATO. NON C'È NESSUN MAGO MERLINO, IN POLITICA LE BACCHETTE MAGICHE NON ESISTONO” - TRA I PARLAMENTARI GRILLINI SERPEGGIA IL MALCONTENTO DOPO IL DISASTRO ALLE AMMINISTRATIVE – NEL MIRINO L’ETERNO CACADUBBI CONTE, PER COME HA GESTITO LA CAMPAGNA ELETTORALE E LA SCONFITTA, CON TANTO DI FUGA A NAPOLI PER LA PHOTO OPPORTUNITY CON MANFREDI - LE BORDATE DELL’ONOREVOLE GIANLUCA VACCA (EX SOTTOSEGRETARIO): “NON BASTA IL MAQUILLAGE , SENZA UN PROGETTO CI SARANNO ALTRI ADDII”