FLASH! - IL GOVERNO MELONI STA PREPARANDO DUE BOMBE SULLA GIUSTIZIA: SEPARAZIONE DELLE CARRIERE E RIFORMA DEL CSM...-
FLASH! - IL GOVERNO MELONI STA PREPARANDO DUE BOMBE SULLA GIUSTIZIA: SEPARAZIONE DELLE CARRIERE E RIFORMA DEL CSM...-
DA RENZO ROSSO A PRADA ALLE ACCIAIERIE DI ARVEDI E MARCEGAGLIA: ECCO GLI IMPRENDITORI CHE FINANZIANO RENZI E CALENDA. IL RECORD SONO I 100MILA EURO DONATI A ITALIA VIVA DA LUPO RATAZZI, FIGLIO DI SUSANNA AGNELLI - DAI SOLDI DELLA SANTANCHE’ A FRATELLI D’ITALIA A QUELLI DELLE SIGARETTE ELETTRONICHE PER LA LEGA E I TRENTAMILA DONATI A TUTTI I PARTITI DA ROTELLI…
“NON SI TRATTA NEPPURE PIÙ DI RUSSOFOBIA, MA DI PERVERSIONE DELLA VERITÀ” – MOSCA SI SCAGLIA PURE CONTRO IL PAPA CHE PARLANDO ALLA RIVISTA DEI GESUITI “AMERICA” HA DENUNCIATO CHE “FORSE I PIÙ CRUDELI” NELL’ESERCITO RUSSO IN UCRAINA SONO “I CECENI, I BURIATI E COSÌ VIA” – LA DENUNCIA DEL PONTEFICE: “CERTAMENTE, CHI INVADE È LO STATO RUSSO. QUESTO È MOLTO CHIARO”
LA SUOCERA DI SOUMAHORO INDAGATA PER TRUFFA AGGRAVATA - MARIE THERESE MUKAMITSINDO DOVRÀ RISPONDERE DI FALSE FATTURAZIONI - LA DONNA È L'UNICA ISCRITTA NEL REGISTRO DEGLI INDAGATI. IL DEPUTATO DI ALLEANZA VERDI E SINISTRA ITALIANA NEI GIORNI SCORSI SI È AUTOSOSPESO DOPO LE INDAGINI APERTE SULLE COOPERATIVE GESTITE DALLA SUOCERA
AVVISATE MELONI E SALVINI – LA MODIFICA SUGGERITA DA FORZA ITALIA AL DECRETO ANTI-RAVE – “VIETATI I RADUNI SOLO CON SPACCIO E PIÙ DI 100 PERSONE”. E SPUNTA IL NO ALL’APPELLO DEL PM DOPO LE ASSOLUZIONI - COME DAGO-RIVELATO TAJANI E GIANNI LETTA STANNO CERCANDO DI RICOMPORRE LE FRATTURE CHE HANNO SPACCATO FORZA ITALIA E RIPORTARLA VERSO UNA POSIZIONE DI CENTRO, COSÌ FANNO FELICE ANCHE MATTARELLA, PREOCCUPATO DELLA DERIVA DESTRORSA PRESA DAL ''GOVERNO SALVONI''
ITALIA DA RECOVERY – A CAUSA DELL'INFLAZIONE, IL GOVERNO HA DOVUTO STANZIARE 10 MILIARDI DI EURO PER GLI EXTRA-COSTI SUGLI APPALTI DEL PNRR: CON IL FOLLE AUMENTO DEI PREZZI, SI RISCHIA CHE LE GARE VADANO DESERTE O CHE SI FERMINO QUELLE GIA' AGGIUDICATE – A COMPLICARE L'ATTUAZIONE DEL PIANO SI AGGIUNGONO LE SENTENZE DEL TAR CHE BLOCCANO I CANTIERI – FRANCESCO MERLO: “I TAR ITALIANI SONO GLI STRUMENTI PIÙ TENACI DELLA CULTURA DEL FRENO, DEL ‘NON SI PUÒ’...”