michele gubitosa rocco casalino e giuseppe conte rocco casalino ospite di oggi e' un altro giorno 1 MICHELE GUBITOSA
FLASH! LA GRANDE SCALATA DI TA-ROCCO CASALINO: DA "RASPUTIN" DEL PREMIER CONTE A "PORTACROCE" DEL DEPUTATO GRILLINO MICHELE GUBITOSA. ORMAI E' IL PARLAMENTARE IRPINO IL NUOVO PUPILLO DI TA-ROCCO: RIFLETTORI PUNTATI SOLO SU DI LUI. E GLI ALTRI 4 VICEPRESIDENTI INIZIANO A ROSICARE. CLIMA TESO TRA I PULCINI DI CONTE...-
michele gubitosa rocco casalino e giuseppe conte rocco casalino ospite di oggi e' un altro giorno 1 MICHELE GUBITOSA
RINFRESCHIAMO LA MEMORIA A SPADAFORA - A CHI SI RIFERISCE QUANDO DICE IN TV: "IL TEMA DELL'OMOSESSUALITÀ, IN POLITICA, VIENE ANCORA UTILIZZATO PER FERIRE L'AVVERSARIO, PER QUEL BRUSIO DI FONDO A VOLTE MOLTO SQUALLIDO E CHE HO SUBITO ANCHE IO"? - FORSE AL "FATTO" CHE, A MAGGIO 2018, IN UN RITRATTONE AL CURARO BY MARCO LILLO, SILURARONO LE SUE CHANCE DI DIVENTARE MINISTRO TIRANDO FUORI LE SUE INTERCETTAZIONI CON IL FU GENTIL-OMO DEL PAPA, ANGELO BALDUCCI, IN CUI LO CHIAMAVA "PAPI", SI DEFINIVA "BALDUCCINO" E LO PREGAVA DI TROVARGLI UN LAVORO…
I BRITANNICI SONO INCOSCIENTI O PIÙ FURBI DEGLI ALTRI? IL VIRUS CIRCOLA MA TUTTI SE NE FOTTONO: ZERO MASCHERINE AL CHIUSO, FIGURIAMOCI IL GREEN PASS, LA PANDEMIA È SPARITA DAL DIBATTTITO PUBBLICO E NON CI SONO VIROLOGI CHE PONTIFICANO IN TV COME DA NOI - A METÀ OTTOBRE HANNO AVUTO 50 MILA CASI AL GIORNO, ORA SONO SCESI A 30 MILA: FINCHÉ I POSTI LETTO SONO LIBERI, JOHNSON FINGE DI NULLA E L'ECONOMIA CRESCE DEL 6,5%...
UN MIGRANTE E' PER SEMPRE - ORA CHE LA SITUAZIONE DELLA TUNISIA PREOCCUPA MENO, È RIPARTITO IL FLUSSO DI PROFUGHI DALLA LIBIA: 850 PERSONE SONO SBARCATE A TRAPANI, ALTRE 300 RESTANO IN ATTESA A BORDO DI UNA NAVE - GERMANIA E FRANCIA SE NE FREGANO E PERSINO LA LAMORGESE STAVOLTA SBROCCA: "È GIUSTO CHE SI SALVINO VITE, MA È INGIUSTO CHE SIAMO SOLO NOI A FARLO..." (LO DICA A BRUXELLES)
MA COSA ABBIAMO FATTO DI MALE PER SORBIRCI I COLPI DI TESTA DI FRANCESCA DONATO? L'EURODEPUTATA EX LEGA SI CANDIDA A SINDACO DI PALERMO – LA 52ENNE DI ANCONA GUIDA IL FRONTE CONTRO IL GREEN PASS E CONTESTA AL CARROCCIO UN "APPIATTIMENTO" SULLE POLITICHE DEL GOVERNO DRAGHI...
URSULA NON FA SCONTI SUL RECOVERY - IL DURISSIMO MESSAGGIO DELLA VON DER LEYEN CHE (PUR SENZA NOMINARLA) FA CAPIRE CHE L’ITALIA E’ SOTTO LA LENTE DI INGRANDIMENTO - "NEI PROSSIMI MESI MONITOREREMO CON ATTENZIONE I PROGRESSI DI OGNI STATO NEGLI INVESTIMENTI E NELLE RIFORME. LE REGOLE PER I PAGAMENTI PER IL RECOVERY SONO CRISTALLINE: NON FATE ERRORI..."