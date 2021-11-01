FLASH! LA GRANDE SCALATA DI TA-ROCCO CASALINO: DA "RASPUTIN" DEL PREMIER CONTE A "PORTACROCE" DEL DEPUTATO GRILLINO MICHELE GUBITOSA. ORMAI E' IL PARLAMENTARE IRPINO IL NUOVO PUPILLO DI TA-ROCCO: RIFLETTORI PUNTATI SOLO SU DI LUI. E GLI ALTRI 4 VICEPRESIDENTI INIZIANO A ROSICARE. CLIMA TESO TRA I PULCINI DI CONTE...

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michele gubitosa michele gubitosa rocco casalino e giuseppe conte rocco casalino e giuseppe conte rocco casalino ospite di oggi e' un altro giorno 1 rocco casalino ospite di oggi e' un altro giorno 1 MICHELE GUBITOSA MICHELE GUBITOSA

 

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politica

RINFRESCHIAMO LA MEMORIA A SPADAFORA - A CHI SI RIFERISCE QUANDO DICE IN TV: "IL TEMA DELL'OMOSESSUALITÀ, IN POLITICA, VIENE ANCORA UTILIZZATO PER FERIRE L'AVVERSARIO, PER QUEL BRUSIO DI FONDO A VOLTE MOLTO SQUALLIDO E CHE HO SUBITO ANCHE IO"? - FORSE AL "FATTO" CHE, A MAGGIO 2018, IN UN RITRATTONE AL CURARO BY MARCO LILLO, SILURARONO LE SUE CHANCE DI DIVENTARE MINISTRO TIRANDO FUORI LE SUE INTERCETTAZIONI CON IL FU GENTIL-OMO DEL PAPA, ANGELO BALDUCCI, IN CUI LO CHIAMAVA "PAPI", SI DEFINIVA "BALDUCCINO" E LO PREGAVA DI TROVARGLI UN LAVORO…