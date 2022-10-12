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FLASH! – ANCHE I FIGLI DI BERLUSCONI SI STANNO AGITANDO ALL’IDEA, DIVENTATA REALTA’, DI LICIA RONZULLI, REGINA DI ARCORE: COSI’, MENTRE PIERSILVIO PARLA CON ALCUNI PARLAMENTARI DI FORZA ITALIA, MARINA PARLA CON GLI AVVOCATI: NON DIMENTICA, QUANDO IL PADRE FU OSPEDALIZZATO AL SAN RAFFAELE E PER QUATTRO GIORNI LA SUA VITA FU APPESA A UN FILO, CHE MARTA FASCINA, LA TENUTARIA DELLA MANO DI SILVIO, SAREBBE GIUNTA A UN PELO DAL DIVENTARE UNA DEI PRIMI AZIONISTI DELL’IMPERO BERLUSCONIANO…-
LE MAGIE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CHI E' STATO PRESO CON UN CONTRATTO A TERMINE LEGATO AL PNRR, DAL 2027 POTREBBE ESSERE ASSUNTO AUTOMATICAMENTE A TEMPO INDETERMINATO (SENZA CONCORSO) - UN EMENDAMENTO AL DECRETO AIUTI-BIS VA CONTRO LE INDICAZIONI EUROPEE E BLINDA 800 ESPERTI PER EVITARE CHE FUGGANO DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - I SINDACATI SONO INCAZZATISSIMI: PERCHÈ STABILIZZARNE SOLO 800 QUANDO SONO STATI ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO TRA LE 25 E LE 30MILA PERSONE?
FATE PRESTO, MA NON TROPPO – LE CONSULTAZIONI AL QUIRINALE NON INIZIERANNO PRIMA DI MERCOLEDÌ 19 OTTOBRE, E IL NUOVO GOVERNO NON GIURERÀ PRIMA DEL 25 – ALLA MELONI VA BENE COSÌ, PER DUE RAGIONI: LA PRIMA È CHE AL CONSIGLIO EUROPEO DEL 20-21, IN CUI SI DISCUTERÀ DEL TETTO AL PREZZO DEL GAS, DEVE ANDARE DRAGHI, CHE HA LO STANDING PER BATTERSI CON I COLLEGHI EUROPEI SUL TEMA. E POI, IL 23 E 24 ARRIVA A ROMA MACRON, PER INCONTRARE MATTARELLA…
"FINISCE UN INCUBO" – NUNZIA DE GIROLAMO ASSOLTA IN APPELLO DOPO 9 ANNI NELL'INCHIESTA ASL DI BENEVENTO, CHE NEL 2014 PORTÒ L'EX PARLAMENTARE A RASSEGNARE LE DIMISSIONI DA MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE: "IL FATTO NON SUSSISTE" – DE GIROLAMO, OGGI CONDUTTRICE TV, SOTTOLINEA COME LA VICENDA ABBIA PESATO SULLA SUA STORIA POLITICA: “HO AVUTO GRANDISSIMI SOFFERENZE, CI SONO STATE TANTE PERSONE CATTIVE CHE HANNO INFANGATO IL MIO NOME MA PER FORTUNA ESISTE LA GIUSTIZIA"