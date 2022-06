29 giu 2022 12:10

FLASH! – AVVISATE SALVINI: SULL'IMMIGRAZIONE L’AUTOCANDIDATA ALLA REGIONE LOMBARDIA, LETIZIA MORATTI, È PIÙ A SINISTRA DEL PD! – SENTITE COSA HA DETTO ALLA PRESENTAZIONE DEL NUOVO LIBRO DI ANNALISA CHIRICO: “L'IMMIGRAZIONE PORTA BENEFICI E GUASTI. VIVIAMO IN UNA SOCIETÀ CON UN BASSO TASSO DI FERTILITÀ ED ESISTONO PROFESSIONI CHE I NOSTRI CONCITTADINI NON VOGLIONO PIÙ ESERCITARE. PREVEDO FLUSSI IN CRESCITA DAL CONTINENTE AFRICANO. MOLTE PERSONE ABBANDONANO IL PROPRIO PAESE PER UNA VITA MIGLIORE, NON SI PUÒ IMPEDIRE…” – CHE NE PENSA IL “CAPITONE”, GRANDE FAUTORE DEI “PORTI CHIUSI”?