FLASH! – AVVISATE SALVINI: SULL'IMMIGRAZIONE L’AUTOCANDIDATA ALLA REGIONE LOMBARDIA, LETIZIA MORATTI, È PIÙ A SINISTRA DEL PD! – SENTITE COSA HA DETTO ALLA PRESENTAZIONE DEL NUOVO LIBRO DI ANNALISA CHIRICO: “L'IMMIGRAZIONE PORTA BENEFICI E GUASTI. VIVIAMO IN UNA SOCIETÀ CON UN BASSO TASSO DI FERTILITÀ ED ESISTONO PROFESSIONI CHE I NOSTRI CONCITTADINI NON VOGLIONO PIÙ ESERCITARE. PREVEDO FLUSSI IN CRESCITA DAL CONTINENTE AFRICANO. MOLTE PERSONE ABBANDONANO IL PROPRIO PAESE PER UNA VITA MIGLIORE, NON SI PUÒ IMPEDIRE…” – CHE NE PENSA IL “CAPITONE”, GRANDE FAUTORE DEI “PORTI CHIUSI”?

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politica

FRATELLI COLTELLI D'ITALIA - MICHELE SERRA: "ZAIA È TROPPO TREVIGIANO, TROPPO PADOVANO, PER QUESTO VERONA L'HA PUNITO VOTANDO CENTROSINISTRA. PIÙ O MENO COSÌ FLAVIO TOSI LEGGE LA CLAMOROSA SCONFITTA DEL CENTRODESTRA. PERCHÉ 'ZAIA NON VOLEVA UN SINDACO FORTE A VERONA, PER LUI SBOARINA ERA L'IDEALE'. TIÉ. IL NOSTRO PAESE NE ESCE PER QUELLO CHE È: UN COACERVO TARDO-MEDIEVALE DI PIAZZE E CAMPANILI, NEL QUALE LA DISGRAZIA DEL VICINO VALE EMOTIVAMENTE ASSAI DI PIÙ DELLA FORTUNA COMUNE..."

“IL MOVIMENTO NON È DI TUA PROPRIETÀ” – NELLA FARSA A CINQUE STELLE DI QUESTE ORE, POTEVA MANCARE PAOLETTA TAVERNA? SUL PROFILO FACEBOOK DELLA PULCINA DI CONTE È APPARSO UN POST CONTRO BEPPE GRILLO: “PERCHÉ STAI DELEGITTIMANDO IL NOSTRO CAPO POLITICO. PERCHÉ STA SUCCEDENDO TUTTO QUESTO?” – IL POST È STATO RIMOSSO, E LA VICEPRESIDENTE DEL M5S, DISPERATA, SOSTIENE CHE DIETRO CI SIA LA MANINA DI UN COLLABORATORE, CHE È STATO “ALLONTANATO”: “MAI AVREI FATTO O PENSATO NULLA DI SIMILE…”

SIAMO LEGATI MANI E PIEDI A UN DITTATORE: COSA POTRÀ MAI ANDARE STORTO? – BIDEN HA RINGRAZIATO ERDOGAN PER GLI “SFORZI” FATTI DALLA TURCHIA PER ACCETTARE L’INGRESSO DI SVEZIA E FINLANDIA NELLA NATO. SFORZI DE CHE? IL SULTANO HA VINTO SU TUTTA LA LINEA, E HA POSTO CONDIZIONI VERGOGNOSE A STOCCOLMA E HELSINKI: PRIMO TRA TUTTI, L’ABBANDONO DEL SOSTEGNO AL POPOLO CURDO, CHE CI HA PARATO LE CHIAPPE CONTRO L’ISIS E ORA VIENE ALLEGRAMENTE ABBANDONATO. POI C’È LA QUESTIONE DELLE ARMI…