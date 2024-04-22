FLASH! – MAI DIRE RAI: SUL CASO SCURATI, SCONTRO IN CORSO TRA SERGIO E ROSSI – L’AD (IN USCITA) E’ DELL’IDEA DI ESAUTORARE SUBITO IL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA DELLA BORTONE, PAOLO CORSINI, MENTRE IL DIRETTORE GENERALE ROSSI STA FACENDO CARTE FALSE PER SALVARE IL “CAMERATA” CORSINI: VUOLE ATTENDERE L’ESITO DELL’ISTRUTTORIA SULLA PARTECIPAZIONE DELLO SCRITTORE (CIAO CORE) - ROSSI AL MURO DEL PIANTO: “IMPERVERSA SU GIORNALI E TELEVISIONI CONCORRENTI L'ENNESIMO ATTACCO STRUMENTALE AL SERVIZIO PUBBLICO”….-