FLASH! – TOH! DOPO ORE DI MELONATE, IERI SERA SU RETE4 NICOLA PORRO SI E’ RICORDATO DI COLPO DI NON ESSERE UN DIPENDENTE DI FRATELLI D’ITALIA BENSI’ DELLA FAMIGLIA BERLUSCONI E A “QUARTA REPUBBLICA” HA INTERVISTATO IL CAPO DI FORZA ITALIA, ANTONIO TAJANI – IN VISTA DEL VOTO EUROPEO, MARINA E PIER SILVIO STANNO IMPONENDO UNA LINEA POLITICA ANTITETICA AL MELONISMO DEL CLAN DI CONFALONIERI-CRIPPA AFFINCHE’ FORZA ITALIA DIVENTI IL SECONDO PARTITO DELLA COALIZIONE DI GOVERNO…-
FLASH! - ALLA REGISTRAZIONE DI "BELVE", IN ONDA STASERA, MATTEO SALVINI SI È PRESENTATO CON IL SUO NUOVO LIBRO, "CONTROVENTO", CHE DOVREBBE USCIRE A FINE APRILE PER "PIEMME". CHISSÀ COSA DIRÀ DELLA MARCHESA DEL COLLE OPPIO, GIORGIA MELONI...
FLASH! – AVVISATE I VARI NARDELLA, BONACCINI, ZINGARETTI ETC., INCAZZATI PER LE LISTE DEL PD, IN VISTA DELLE ELEZIONI EUROPEE, CHE IL DEUS EX MACHINA CONSULTATO COSTANTEMENTE DALLA VISPA ELLY SCHLEIN È MARCO DAMILANO. A PRESENTARE IL GIORNALISTA ALLA SEGRETARIA MULTIGENDER È STATO IL RESPONSABILE DELLA COMUNICAZIONE DI ELLY, FLAVIO ALIVERNINI…
FLASH! - ORMAI PER NETANYAHU L'UNICO MODO PER MANTENERE IL POTERE E' TENERE "ALTA" LA GUERRA. E L'ATTENTATO DI DAMASCO E' L'ENNESIMA PROVA - A WASHINGTON, CHE NON ERA STATA INFORMATA DEL RAID DEL PREMIER ISRAELIANO, FANNO BUON VISO A CATTIVO GIOCO. MA I GIORNI DI NETANYAHU SONO CONTATI... (PERCHE' CI VA DI MEZZO LA RICONFERMA DI BIDEN ALLA CASA BIANCA)
‘’MI RITIRO’’ (AL CESSO) - DARIO SALVATORI: “E’ COSÌ DOPO L’ADDIO ALLE SCENE DEI POOH (SI FA PER DIRE), QUELLO DI UMBERTO TOZZI (IDEM), QUELLO DI CLAUDIO BAGLIONI (LASCIAMO PERDERE), È ARRIVATO IL TURNO DI ZUCCHERO, DETTO DAGLI ADDETTI AI LIVORI ‘’DIETOR’ – IL RITIRO SI DICHIARA TRE ANNI PRIMA, TANTO POI SCATTA IL TFR, IL BIGLIETTO GADGET DA CONSERVARE, QUALCHE OSPITATA RANDOM E VIA - SU SANREMO, ZUCCHERO INGRATO: “QUEST’ANNO MI SONO PROPRIO ROTTO, MI HA STRACCIATO I MARONI”. PERÒ NEL 1983 CON CINQUE CANZONI IN GARA, CON PASSAGGI DEL REGOLAMENTO TOTALMENTE IGNORATI, FORNACIARI ERA CONTENTO. ECCOME…”
FLASH! – COME MAI QUELL’IMPASTICCATO DI KETAMINA DI ELON MUSK SI È INCAZZATO CON TIM? PERCHÉ, PER I SATELLITI DELLA SUA STARLINK, PRETENDE LE COORDINATE DEI PONTI RADIO. E TIM FA BENE A NON DARGLIELE PERCHÉ SI TRATTA DI DATI SENSIBILI E RILEVANTI PER LA SICUREZZA NAZIONALE DELLE COMUNICAZIONI - ANCHE SE MUSK AVESSE FATTO PRESENTE TALI RICHIESTE ALLA SUA AMICA DI ATREJU, LA DUCETTA NON AVREBBE POTUTO DIRE A LABRIOLA DI ACCONSENTIRE…