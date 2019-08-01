FLASH - IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GIUSEPPE CONTE HA LASCIATO PALAZZO CHIGI PER RECARSI AL QUIRINALE PER UN COLLOQUIO CON IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SERGIO MATTARELLA…-
FLASH - IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GIUSEPPE CONTE HA LASCIATO PALAZZO CHIGI PER RECARSI AL QUIRINALE PER UN COLLOQUIO CON IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SERGIO MATTARELLA…-
GASP! CI SIAMO BECCATI L’UNICA TEDESCA SPENDACCIONA – NEI PRIMI SEI MESI DELL’ANNO URSULA VON DER LEYEN HA SPESO 155 MILIONI DI EURO DA MINISTRO DELLA DIFESA PER CONSULENZE ESTERNE: TUTTO REGOLARE? – IL BUNDESTAG INDAGA SULLA SOSPETTA VIOLAZIONE DI NORME SUGLI APPALTI E SUL NEPOTISMO AL DICASTERO, COSTRETTO A RIVELARE LE SPESE ALLEGRE DELLA NEO PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE EUROPEA, CHE ORA…
‘’SIAMO ALL'ULTIMA CHIAMATA PRIMA DELLA GUERRA CIVILE NAZIONALSOVRANISTA’’- RINO FORMICA BUM! BUM!: ‘’SIAMO ALLA DECOMPOSIZIONE ISTITUZIONALE DEL PAESE: NON C'È UN GOVERNO, NON CI SONO I PARTITI NÉ I SINDACATI - SALVINI È SOLO UN SERVO ASSATANATO DI POTERE, CRESCE PERCHÉ NON C'È UN'ALTERNATIVA. SI STA CREANDO IL CLIMA DEGLI ANNI 30 INTORNO A MUSSOLINI - IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEVE RIVOLGERSI AL PARLAMENTO’’
LO SPORT PREFERITO DI VITTORIO FELTRI: MENARE LUIGINO DI MAIO - IL DIRETTORE DI “LIBERO” IMBRACCIA IL TWEET: “IL FATTO QUOTIDIANO PARAGONA DI MAIO A DYBALA. MI SEMBRA UN INSULTO ALLA TESTA OLTRE CHE AI PIEDI…” - QUALCHE SETTIMANA FA, PARLANDO DEL VICEPREMIER E DEL CASO ALITALIA, FELTRI AVEVA PICCHIATO DURO SCRIVENDO…
“L’UNICA ALTERNATIVA A QUESTO GOVERNO SONO LE ELEZIONI” - LA LEGA ANNUNCIA LA TEMPESTA CON UNA NOTA UFFICIALE: “L'ITALIA HA BISOGNO DI CERTEZZE E DI SCELTE CORAGGIOSE E CONDIVISE, INUTILE ANDARE AVANTI FRA NO, RINVII, BLOCCHI E LITIGI QUOTIDIANI. OGNI GIORNO CHE PASSA È UN GIORNO PERSO, PER NOI L'UNICA ALTERNATIVA A QUESTO GOVERNO È RIDARE LA PAROLA AGLI ITALIANI CON NUOVE ELEZIONI” - SALVINI CONTRARIO A OGNI IPOTESI DI RIMPASTO... - ADNKRONOS: SE CONTE NON SI DIMETTE, SALVINI VALUTA IL RITIRO DEI MINISTRI LEGHISTI...
SEGNATEVI QUESTA DATA: IL 20 AGOSTO – È LA DEADLINE OLTRE LA QUALE NON SI PUÒ ANDARE PER VOTARE ENTRO METÀ OTTOBRE. A DIFFERENZA DA QUELLO CHE SOSTIENE GIUSEPPE CONTE, LA CRISI POTREBBE AVVENIRE ANCHE SENZA UN FORMALE PASSAGGIO DEL PARLAMENTO, CHE È IN FERIE FINO AL 10 SETTEMBRE. IL TERRORE DI SALVINI È CHE MATTARELLA IMBASTISCA AL VOLO UN’ALTRA MAGGIORANZA…