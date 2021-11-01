“LA REPUBBLICA DELLA PERA CONDIVISA”: LA COLAZIONE AL QUIRINALE CON LUIGI EINAUDI RACCONTATA DA ENNIO FLAIANO – LA GIOIA DELLA "CIVILTA' LIBERALE" A SESSANTA DALLA SCOMPARSA DEL “PRESIDENTE DELLA RICOSTRUZIONE” – L’ANTIFASCISMO, IL SODALIZIO CON DE GASPERI, IL LEGAME CON IL FUTURO CAPO DELLA CIA ALLEN DULLES, BANKITALIA, I COMUNISTI RUSSI, IL PIANO MARSHALL E QUELLA CENA A CASA DELL'AMBASCIATORE D'ITALIA IN UNIONE SOVIETICA QUARONI…
AVVISATE SALVINI E MELONI: AL CENTRODESTRA PER GOVERNARE NON BASTA VINCERE LE ELEZIONI – SOCCI: LA STORIA INSEGNA CHE SE NON PIACE ALL'EUROPA, L'ESECUTIVO HA VITA BREVE. NEL 2011 BERLUSCONI CADDE COSÌ. A LEGA, FORZA ITALIA E FRATELLI D'ITALIA SARÀ ANCORA UTILE DRAGHI...
SALVINI-GIORGETTI, NE RESTERA’ SOLO UNO! - "MI DICONO CHE DEVO ENTRARE NEI POPOLARI. IO ENTRO DOVE CAZZO VOGLIO. IO MICA CITOFONO COME NEL GIORNO DI HALLOWEEN, CHIEDENDO DOLCETTO O SCHERZETTO. NON VOGLIO UN CENTRODESTRA ASSERVITO ALLA SINISTRA" - IL CAPITONE CONTINUA A PUNGERE IL MINISTRO: "IL CONFRONTO È BELLO, LA POLEMICA FASTIDIOSA - LA PIZZA GIORGETTI-DI MAIO? IO LA MANGIO CON LA MIA FIDANZATA”
DI MAIO IN PEGGIO - SE NON CI FOSSE LUIGINO, BISGNEREBBE INVENTARLO. NEL SUO LIBRO SCRIVE DI AVER INCONTRATO MICHAEL BOLTON (E NON JOHN BOLTON, ALLORA CONSIGLIERE PER LA SICUREZZA DI TRUMP) ALLA CASA BIANCA: MAGARI GLI HA CANTATO “WHEN A MAN LOVES A WOMAN”- DI MAIO COLLEZIONISTA DI GAFFE: HA COLLOCATO PINOCHET IN VENEZUELA, HA CHIAMATO 'PING' IL PRESIDENTE CINESE XI JINPING ED E’ CONVINTO CHE LA RUSSIA SIA "BAGNATA DAL MEDITERRANEO"... - VIDEO
CONTE SI GENUFLETTE A BETTINI E PARLA DI COLLE IN SEDE INOPPORTUNE - PRIMO DI NICOLA, VICINO A DI MAIO, ATTACCA IL “PATTO DELLA LASAGNA” (DRAGHI AL COLLE E FRANCO A PALAZZO CHIGI): ''TUTTO VA BENE PER ALLIETARE UNA FESTA, UN PO' STRANO CHE LE STESSE PERSONE, CHE OGNI GIORNO SI STRACCIANO LE VESTI INVITANDO GLI ALTRI A NON PRESTARSI AL TOTO-QUIRINALE PERCHÉ IRRISPETTOSO VERSO L'ATTUALE INQUILINO DEL COLLE PIÙ ALTO, SE NE ESCANO ADDIRITTURA CON UN ORGANIGRAMMA COMPLETO PREOCCUPANDOSI ANCHE DI DARLO IN PASTO AI GIORNALI" - VIDEO