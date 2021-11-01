FLASH! - "NON SONO UN BURATTINO". DRAGHI SCOGLIONATISSIMO: IL  "PATTO DELLA LASAGNA" CHEZ BETTINI NON ESISTE (MARIOPIO AL COLLE, FRANCO A PALAZZO CHIGI) - FRANCO PREMIER NON HA AUTOREVOLEZZA PER UNA MAGGIORANZA COSI' RISSOSA. E POI: CHI PARLA CON MACRON, URSULA, SCHOLZ? NEI PROSSIMI GIORNI, L'AUT-AUT DI DRAGHI: SE SI VA AVANTI COSI, IO VI SALUTO. HO ACCETTATO L'INCARICO SOLO PER SALVARE IL MIO PAESE IN STATO D'EMERGENZA
(ENRICO LETTA SI BEN GUARDATO DI ANDARE A LUCIDARE LA PANTOFOLA DI BETTINI, ORMAI MEJO DI LUCHERINI COME PRESS-AGENT DI SE STESSO, IMPEGNATO A FAR VEDERE CHE CONTA ANCORA)  

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CONTE SI GENUFLETTE A BETTINI E PARLA DI COLLE IN SEDE INOPPORTUNE - PRIMO DI NICOLA, VICINO A DI MAIO, ATTACCA IL “PATTO DELLA LASAGNA”  (DRAGHI AL COLLE E FRANCO A PALAZZO CHIGI): ''TUTTO VA BENE PER ALLIETARE UNA FESTA, UN PO' STRANO CHE LE STESSE PERSONE, CHE OGNI GIORNO SI STRACCIANO LE VESTI INVITANDO GLI ALTRI A NON PRESTARSI AL TOTO-QUIRINALE PERCHÉ IRRISPETTOSO VERSO L'ATTUALE INQUILINO DEL COLLE PIÙ ALTO, SE NE ESCANO ADDIRITTURA CON UN ORGANIGRAMMA COMPLETO PREOCCUPANDOSI ANCHE DI DARLO IN PASTO AI GIORNALI" - VIDEO