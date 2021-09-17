FLASH! - C’È UN SALVINI A SINISTRA, È IL MINISTRO PIDDINO ANDREA ORLANDO: “PER ORA È GIUSTO EVITARE L’OBBLIGO VACCINALE”-
FLASH! - C’È UN SALVINI A SINISTRA, È IL MINISTRO PIDDINO ANDREA ORLANDO: “PER ORA È GIUSTO EVITARE L’OBBLIGO VACCINALE”-
IL RIMPIANTO DI VLADIMIRO GUADAGNO, IN ARTE VLADIMIR LUXURIA: “GRILLO MI INSULTÒ IN UNO SHOW DICENDO: “DOVE ANDREMO A FINIRE CON RIFONDAZIONE CHE CANDIDA I TRAVESTITI?". NON RISPOSI, ORA MI PENTO” – “NON HO AVUTO LA FORZA DI ALZARMI IN PIEDI E DIRGLI: 'GUARDA CHE QUEL TRAVESTITO SONO IO' E HO DOVUTO ADDIRITTURA PAGARE PER SENTIRMI INSULTARE” - BERLUSCONI DEMONIZZATO, IL FASTIDIO PER GLI INTEGRALISTI DI SINISTRA E SUL DDL ZAN…
AUKUS, CRISI DIPLOMATICA TRA WASHINGTON E PARIGI: ''UNA COLTELLATA ALLA SCHIENA" - PER UN'INEDITA ALLEANZA STRATEGICA CON GLI STATI UNITI E IL REGNO UNITO IN CHIAVE ANTI-PECHINO, L'AUSTRALIA ROMPE UN CONTRATTO DA 66 MILIARDI $ PER LA COSTRUZIONE DI SOTTOMARINI CON LA FRANCIA - LA GRANDEUR FRANCESE UMILIATA DALL’ESCLUSIONE DAI DOSSIER DELL’INDO PACIFICO, IN CUI SI CONSIDERANO DIRETTAMENTE COINVOLTI - "LE MONDE": ''AL DI LA' DEL CONTRATTO RESCISSO, ORA SI PONE UNA QUESTIONE DI FIDUCIA E AFFIDABILITÀ TRA L’AMERICA E LA FRANCIA"
L'ONOREVOLE GREEN PASS - APPENA IL GOVERNO HA DECISO DI ESTENDERE LA CERTIFICAZIONE ANCHE PER ACCEDERE A CAMERA E SENATO, NEGAZIONISTI E NO VAX HANNO COMINCIATO A FARE I PAZZI - IL LEGHISTA BORGHI: "MI PREOCCUPANO I DIRITTI DEI LAVORATORI, NON QUELLI DEI PARLAMENTARI" (CERTO, COME NO) - L'EX GRILLINO PARAGONE: "FORZERÒ OGNI BLOCCO, SIAMO AI LIMITI DEL FASCISMO" (CIAO CORE)
LA GIUSTIZIA A OROLOGERIA NON C'È SOLO IN ITALIA - A POCHI GIORNI DALLE ELEZIONI IN GERMANIA È ARRIVATA UNA BELLA GRANA PER OLAF SCHOLZ, IL CANDIDATO SOCIALDEMOCRATICO FAVORITO PER IL DOPO ANGELA MERKEL - IL CASO È DI UN PRESUNTO RICICLAGGIO DI DENARO CHE RIGUARDEREBBE ANCHE IL SUO MINISTERO, QUELLO DELLE FINANZE - C'ERA UN MANDATO DI PERQUISIZIONE DATATO 10 AGOSTO, MA I PROCURATORI HANNO ASPETTATO UN MESE PER ESEGUIRLO...
TO LO DO IO IL 5G CINESE - CON UN DPMC AL MESE, DRAGHI STA FACENDO IL CULO A PECHINO SULLA RETE DI QUINTA GENERAZIONE: A COLPI DI PRESCRIZIONI SU FASTWEB, SONO ARRIVATI UNO DOPO L'ALTRO I PALETTI ALLE AZIENDE DEL DRAGONE - L’ULTIMO CASO RIGUARDA L’ARCHITETTURA DI RETE DI FASTWEB E I FORNITORI HUAWEI E ZTE...