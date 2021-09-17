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AUKUS, CRISI DIPLOMATICA TRA WASHINGTON E PARIGI: ''UNA COLTELLATA ALLA SCHIENA" - PER UN'INEDITA ALLEANZA STRATEGICA CON GLI STATI UNITI E IL REGNO UNITO IN CHIAVE ANTI-PECHINO, L'AUSTRALIA ROMPE UN CONTRATTO DA 66 MILIARDI $ PER LA COSTRUZIONE DI SOTTOMARINI CON LA FRANCIA - LA GRANDEUR FRANCESE UMILIATA DALL’ESCLUSIONE DAI DOSSIER DELL’INDO PACIFICO, IN CUI SI CONSIDERANO DIRETTAMENTE COINVOLTI - "LE MONDE": ''AL DI LA' DEL CONTRATTO RESCISSO, ORA SI PONE UNA QUESTIONE DI FIDUCIA E AFFIDABILITÀ TRA L’AMERICA E LA FRANCIA"