“GRILLO PRONTO A ELEVARSI PER SALVARE L’ITALIA DAI NUOVI BARBARI? PASSATO IL SENSO DEL RIDICOLO, C’È LA CROCE VERDE” – MARCO BENEDETTO SCATENATO CONTRO IL FONDATORE DEL M5S: "FOSSE VIVO GILBERTO GOVI, SOPRA L’ULTIMO DELIRIO DI GRILLO, CI COSTRUIREBBE UNA GAG, LA POLITICA GIUSTIFICA TUTTO, PER CARITÀ, MA C’È SEMPRE UN LIMITE. DI DANNI BEPPE NE HA GIÀ FATTI TANTI, ANZI TROPPI…"
IMPORTIAMO IL MODELLO FRANCESE. TUTTI CONTRO LE PEN A PARIGI E TUTTI CONTRO SALVINI A ROMA. QUESTO QUELLO CHE SI SUSSURRA NELLE CANCELLERIE EUROPEE. MA IL NOSTRO È UN SISTEMA PARLAMENTARE E NON PRESIDENZIALE. FILO DIRETTO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CON I SUOI INTERLOCUTORI IN EUROPA - I PASSAGGI DELLA CRISI SECONDO IL QUIRINALE
ELEFANTINO SCATENATO: IL 25 LUGLIO È ARRIVATO. È ORA DI UN BEL PROCESSO AI GIORNALISTI COLLABORAZIONISTI CHE HANNO CANTATO LE LODI DEI 5SS E DEL TRUCE - TRENT’ANNI A LUCIANO FONTANA E URBANO CAIRO, CON FACOLTÀ DI LIBERA USCITA PER LE PARTITE DEL TORINO - GALLI DELLA LOGGIA SI BECCA L’ERGASTOLO - PAOLO MIELI È GRAZIATO: SI È BARCAMENATO, COME A VOLTE GLI SUCCEDE, AFFIDANDO ANCHE SUCCOSE ANALISI A TRAVAGLIO, MA PROMETTE GUSTOSE AUTOCRITICHE - VITTORIO FELTRI ASSOLTO PERCHÉ NON È RESPONSABILE DEI PROPRI ATTI
"IL PIANO DI RENZI PER UN GOVERNO ISTITUZIONALE? UN'IDEA FOLLE E RIDICOLA, COSÌ SALVINI VA AL 60%" – CHI L’HA DETTO? UN LEGHISTA? NO, L'EX MINISTRO ED EUROPARLAMENTARE PD CARLO CALENDA – “MATTEO VUOL FARE UN PARTITO E HA BISOGNO DI MESI IN PIÙ. LO POSSO ANCHE CAPIRE MA NOI NON POSSIAMO STARE APPESI AL PARTITO DI RENZI. NON POSSIAMO FARE ACCORDICCHI…”
FELTRI COL FIATO SUL COLLE: "DETERMINANTE SARÀ IL RUOLO DI MATTARELLA CUI SPETTA IL DIRITTO DI DECIDERE SE SCIOGLIERE LE CAMERE OPPURE SE TENTARE UNA SOLUZIONE DELLA CRISI COSTRUENDO UNA NUOVA COALIZIONE CHE ESCLUDA LA LEGA. SUCCEDESSE CIÒ, SAREMMO DI FRONTE A UNA SCELTA ANTIPOPOLARE MA NON SCORRETTA SUL PIANO DELLA REGOLARITÀ COSTITUZIONALE" – ECCO PERCHE’ A GRILLO CONVIENE TACERE…