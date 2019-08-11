1. FLASH! TUTTA FUFFA? CI SAREBBE UN ACCORDO DI FATTO TRA SALVINI ZINGARETTI E BERLUSCONI PER ANDARE A VOTARE ENTRO IL 20 OTTOBRE – IL BANANA STA CERCANDO UN ACCORDO CON SALVINI (CHE LO VUOLE FARE MA SULLE COSE CHE INTERESSANO A LUI, IN PRIMIS IL POSIZIONAMENTO DELLA TELEVISIONE) E INTANTO FA SAPERE CHE GIANNI LETTA SI AGITA PER UN NAZARENO 2 CON RENZI. MA SAREBBE SOLO UNO STRUMENTO DI PRESSIONE SUL TRUCE
2.  RENZI AGITATISSIMO PERCHÉ GLI HANNO GIÀ DETTO CHE LA BOSCHI NON SARÀ MAI CANDIDATA

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ELEFANTINO SCATENATO: IL 25 LUGLIO È ARRIVATO. È ORA DI UN BEL PROCESSO AI GIORNALISTI COLLABORAZIONISTI CHE HANNO CANTATO LE LODI DEI 5SS E DEL TRUCE - TRENT’ANNI A LUCIANO FONTANA E URBANO CAIRO, CON FACOLTÀ DI LIBERA USCITA PER LE PARTITE DEL TORINO - GALLI DELLA LOGGIA SI BECCA L’ERGASTOLO - PAOLO MIELI È GRAZIATO: SI È BARCAMENATO, COME A VOLTE GLI SUCCEDE, AFFIDANDO ANCHE SUCCOSE ANALISI A TRAVAGLIO, MA PROMETTE GUSTOSE AUTOCRITICHE - VITTORIO FELTRI ASSOLTO PERCHÉ NON È RESPONSABILE DEI PROPRI ATTI