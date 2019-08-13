DANIELA SANTANCHE' AL SENATO IGNAZIO LARUSSA DANIELA SANTANCHE' AL SENATO
FOTO-FLASH! DIRETTA DAL SENATO: MA CHI È CRUDELIA DEMON? MOIRA ORFEI RESUSCITATA? NO, È LA SANTADECHÈ. DANIELONA INQUADRATA MENTRE PARLA IGNAZIO LARUSSA CON COFANA IN TESTA E CAMICETTA MACULATA: GIA' PRONTA PER HALLOWEEN... – VIDEO-
SI SALVINI CHI PUÒ – LA MOSSA DEL LEADER DELLA LEGA SUL TAGLIO DEI PARLAMENTARI SCOMBINA I PIANI PER UN ACCORDO CINQUE STELLE-PD – IL TRUCE: “L’ARTICOLO 4 DICE CHE ENTRA IN VIGORE DOPO 5 MESI. SE VENGONO SCIOLTE LE CAMERE ENTRA IN VIGORE NELLA LEGISLATURA SUCCESSIVA” – FRA POTENZIALE REFERENDUM E COLLEGI DA RIDISEGNARE, I TEMPI POTREBBERO ALLUNGARSI, MA L'OBIETTIVO ERA METTERE IN CRISI I GRILLINI, CHE ORA NON SANNO CHE FARE...
“SE IL CAV SI METTE COL TRUX PER ME DIVENTA IL CAZ” - GIULIANO FERRARA GUSTA I POPCORN DAVANTI ALLA CRISI DEL GOVERNO GIALLOVERDE: “L’ITALIA AL KGB? MARCIA SU ROMA ELETTORALE? TRUX A PALAZZO CHIGI E AL VIMINALE? MEGLIO UN BISCONTE E TONINELLI ALL’INTERNO - UN BIS-CONTE DURERÀ FINO ALL’ELEZIONE DEL NUOVO CAPO DELLO STATO. METTERÀ RUSSI E TRUMPIANI FUORI DALLE BALLE. FARÀ POLITICAMENTE A PEZZI IL TRUCE…”
"SETTIMANA PROSSIMA TAGLIAMO 345 PARLAMENTARI" - DI MAIO COMMENTA LA SVOLTA A SORPRESA DI SALVINI: "LA LEGA HA CEDUTO SUL TAGLIO DEI PARLAMENTARI", IN REALTÀ IL TRUCE HA TOLTO L'UNICO ALIBI A UN GOVERNO RENZI-GRILLO – L'M5S: "LA VOTIAMO SOLO SE LA LEGA RITIRA LA MOZIONE DI SFIDUCIA" – CHE SUCCEDE ORA? PD E 5 STELLE VOTANO INSIEME CONTRO LE RICHIESTE DEL CENTRODESTRA DI ANTICIPARE IL VOTO SU CONTE, CHE SARÀ IN AULA IL 20 AGOSTO – VIDEO
A CHE PUNTO È LA NOTTE – SALVINI NON RITIRA I MINISTRI LEGHISTI E AL SENATO ATTACCA RENZI: “CAPISCO IL SUO TERRORE, PERCHÉ SA CHE GLI ITALIANI LO MANDERANNO A CASA QUINDI STA QUA COL VINAVIL, MA L’ITALIA VUOLE AVERE CERTEZZE” – POI RILANCIA AGLI “AMICI GRILLINI”: “SFIDA ACCETTATA. VOTIAMO IL TAGLIO DEI PARLAMENTARI LA SETTIMANA PROSSIMA, POI VOTIAMO IL GIORNO DOPO….” – URLA DEI SENATORI DEL PD: “FASCISTA” – VIDEO
FLASH! SALVINI AL SENATO: "VOTIAMO IL TAGLIO DEI PARLAMENTARI SETTIMANA PROSSIMA E POI SI VOTA IL GIORNO DOPO" – BAGARRE IN AULA, I SENATORI DEL PD URLANO DURANTE L'INTERVENTO DEL MINISTRO DELL'INTERNO – VIDEO