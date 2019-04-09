FOTO-FLASH! – NON DITE A FRANCESCA VERDINI COS’È ANDATO A FARE MATTEO SALVINI A “VINITALY”: IL VICEPREMIER CERCAVA UN PO’ DI PASSERINA, E A GIUDICARE DA QUESTA IMMAGINE, L’HA TROVATA…-
E MENO MALE CHE SONO ALLEATI - LA VICEMINISTRA CASTELLI (M5S): ''SALVINI VUOLE CHE LA RAGGI CADA COSÌ DA ANDARE ALLE ELEZIONI. MA LA MOSSA SUL DEBITO PREGRESSO DI ROMA È STATA DECISA DAL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DA TUTTO IL GOVERNO. QUINDI MATTEO DECIDA, O FA UN ATTACCO POLITICO O FA IL MEMBRO DI QUESTO GOVERNO - IL COMMISSARIAMENTO DEL DEBITO FU DECISO DA UN GOVERNO IN CUI C'ERA LA LEGA''
''CHIEDO PERDONO'' - VIDEO: LA DEPOSIZIONE DEL CARABINIERE FRANCESCO TEDESCO SUL PESTAGGIO DI STEFANO CUCCHI: '' IL MARESCIALLO MI DICEVA 'TU DEVI DIRE CHE NON È SUCCESSO NIENTE, CHE CUCCHI STAVA BENE. SE VUOI CONTINUARE A FARE IL CARABINIERE DEVI SEGUIRE LA LINEA DELL’ARMA'. AVEVO DAVANTI UN MURO INSORMONTABILE'' - ECCO COME SECONDO LUI ANDÒ QUELLA NOTTE: ''CUCCHI DISCUTEVA COI MIEI COLLEGHI, CHE LO PRESERO A CALCI. QUANDO LO TIRAI SU MI DISSE…''
TRIPOLI E TRIBOLI - SE IL BLITZ MILITARE DEL GENERALE HAFTAR (SOSTENUTO DA FRANCIA, SAUDITI E EMIRATI) NON DOVESSE PORTARLO RAPIDAMENTE ALLA VITTORIA, L’ITALIA POTREBBE RILANCIARE IL SUO “CAVALLO SCOSSO”, FAYEZ AL SERRAJ - MA IL GOVERNO LIBICO VORREBBE “PROTEZIONE” CHE, TRADOTTO, SIGNIFICA UN INTERVENTO MILITARE O UNA CAZZUTA PRESA DI POSIZIONE