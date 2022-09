IL GAS FUORIUSCITO DAL GASDOTTO NORDSTREAM HA FORMATO UNA NUVOLA DI METANO SOPRA LA NORVEGIA E LA SVEZIA - GLI SCIENZIATI: "MAI VISTO NIENTE DI SIMILE. LE EMISSIONI CORRISPONDONO AL DOPPIO DI QUELLE ANNUALI DI METANO DELL'INDUSTRIA PETROLIFERA E DEL GAS NORVEGESE. SONO LIVELLI RECORD" - MA PUNTUALIZZANO: "IN QUESTE QUANTITÀ NON È INFIAMMABILE"

(ANSA) - Dopo la fuga di gas dai gasdotti Nord Stream 1 e 2, il livello di metano su Svezia e Norvegia è a livelli record, riferiscono i media svedesi e norvegesi, che parlano di 'grande nuvola'. Il 96% del gas nel Nord Stream 1 e 2 era metano. Secondo i calcoli di Stephen Matthew Platt, scienziato del clima presso l'istituto norvegese di ricerca sull'aria Nilu, si tratta di circa 40.000 tonnellate di metano rilasciate dal sospetto sabotaggio: "Le emissioni corrispondono al doppio delle emissioni annuali di metano dell'industria petrolifera e del gas in Norvegia. Sono livelli record, mai visto niente di simile prima in Norvegia e Svezia".

L'ultima indicazione degli esperti è che il gas si sta muovendo verso nord e potrebbe arrivare sopra le isole Svalbard in un paio di giorni. Platt sottolinea tuttavia che l'elevata concentrazione di metano non rappresenta un grave pericolo per le persone: "Non è pericoloso per l'uomo. Non è un gas infiammabile in queste quantità. È l'effetto climatico di cui invece stiamo parlando", chiarisce.

gasdotto nord stream danneggiato 5