GIULI, UN ALTRO MINISTRO CON L'EGO-ESPANSO - IL RESPONSABILE DELLA CULTURA SI È PICCATO PER LA CONTESTAZIONE FUORI DA "LA SAPIENZA" DI ROMA, IL GIORNO DEL SUO ULTIMO ESAME (A 49 ANNI) PER OTTENERE LA LAUREA IN FILOSOFIA: "DISPIACIUTO? NO, A QUELL'ETÀ SI HA IL DIRITTO DI SBAGLIARE" - LA "SIMPATIA" È UN "VIZIETTO" DI CHI GUIDA IL COLLEGIO ROMANO: IL SUO PREDECESSORE, SANGIULIANO, AVEVA PIÙ VOLTE RISPOSTO AI CRONISTI CON UN ATTEGGIAMENTO DA MARCHESE DEL GRILLO ("IO SO' IO, E VOI...)