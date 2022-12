GIUSEPPE CONTE ATTACCA FRONTALMENTE RENZI: “CREDO CHE IMPUTI A ME IL SUO INSUCCESSO. CIOÈ, LUI NON RIESCE A COMPRENDERE CHE STA SULLE BALLE AGLI ITALIANI DI SUO, SENZA CHE CI SIA IO" – “È UN INDOMITO NELL’ATTACCARE. CREDO CI SIA UNA DIMENSIONE EGOLATRICA, QUINDI LUI, NEL MOMENTO IN CUI HA AVUTO UN GRANDE SUCCESSO IN POLITICA, HA…”

MATTEO RENZI E GIUSEPPE CONTE COME LUKAKU E IBRA

Giuseppe Conte si toglie più di un sassolino dalla scarpa. Ospite de La Confessione di Peter Gomez, il leader del Movimento 5 Stelle si scaglia contro l'acerrimo nemico: Matteo Renzi. L'ex premier infatti è convinto che il numero uno di Italia Viva ce l'abbia "tanto" con lui. Il motivo? "Credo che imputi a me il suo insuccesso. Cioè, lui non riesce a comprendere che sta sulle balle agli italiani di suo, senza che ci sia io".

Ma non finisce qui, perché Conte rincara la dose: "È un indomito nell’attaccare. Credo ci sia una dimensione egolatrica, quindi lui, nel momento in cui ha avuto un grande successo in politica, ha pensato che il successo gli fosse dovuto a vita e questo ha alimentato il suo ego".

Poi però qualcosa è cambiato: "Adesso - spiega -, invece, che ha conosciuto l’insuccesso, il fatto di scendere all’uno, due per cento, non riesce a rassegnarsi e, come mi ha spiegato una persona che gli è molto vicina, imputa a me il suo insuccesso".

Intanto Conte è sul piede di guerra. Nel mirino gli ex pentastellati. In particolare Luigi Di Maio e scissionisti: "Di Maio e gli altri scissionisti dovrebbero restituire i soldi del Tfr in virtù di un regolamento che lui stesso ha elaborato, proposto e fatto approvare dal Comitato di garanzia dell’epoca", tuona in riferimento a quei 30mila euro da versare, ovvero circa due terzi del Tfr.