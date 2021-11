29 nov 2021 09:19

IL GREEN PASS? A TUTTO GAS! - PLEBISCITO IN SVIZZERA PER IL CERTIFICATO VERDE: PASSA IL REFERENDUM CON IL 62% DEI VOTI - E SAPETE PERCHE' SI E' VOTATO? PERCHE' IL GOVERNO L'AVEVA IMPOSTO E TRE COMITATI ANTI-PASS, BERCIANDO SULLA FINE DELLA LIBERTA' E SULLA DITTATURA SANITARIA, HANNO RACCOLTO LE FIRME IN NOME DELLA "DEMOCRAZIA". MORALE DELLA FAVA: HANNO PORTATO I CITTADINI ALLE URNE E HANNO PERSO…