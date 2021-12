“BONOMI TRISTE? SONO RIMASTO SORPRESO E MI È VENUTO IN MENTE ENZO JANNACCI E LA CANZONE “HO VISTO UN RE” – LANDINI ATTACCA IL PRESIDENTE DELLA CONFINDUSTRIA IN PIAZZA DEL POPOLO – “QUELLO CHE DIVIDE IL PAESE NON È LO SCIOPERO GENERALE MA L’EVASIONE FISCALE” – SALVINI: “SCIOPERO-FARSA, LA CGIL CI AIUTI A RICOSTRUIRE IL PAESE ANZICHÉ BLOCCARLO” – DATI DISCORDANTI SULLE ADESIONI ALLO SCIOPERO - VIDEO

Da corriere.it

Il leader della Cgil, nel suo discorso il piazza del Popolo, ha sottolineato il diritto alla formazione continua di tutti lavoratori per tutta la durata della vita lavorativa e durante l’orario di lavoro. Ha poi ricordato che le donne lavoratrici hanno pagato il prezzo più alto durante la pandemia. Sulle pensioni Landini ha detto che nonostante siano passati tre governi le richieste del sindacato sono sempre le stesse: una vera riforma della Fornero: «Noi giudichiamo il governi per quello che fanno, non per il colore che hanno»

«Siamo qui per dare voce al disagio sociale» ha detto il il leader della Cgil Maurizio Landini in piazza del Popolo a Roma. «Quello che divide il Paese non è lo sciopero generale ma l’evasione fiscale, la precarietà sul lavoro, l’ingiustizia verso le classi più disagiate».

Landini ha ricordato anche il valore del diritto allo sciopero. «Forse il nostro è un Paese che ha perso la memoria, ma è utile ricordare che lo sciopero è un diritto da quando in questo Paese è stato sconfitto il fascismo». L’ultimo sciopero generale l’abbiamo fatto per il Jobs Act. Bisognerebbe imparare dagli errori, oggi a distanza di anni siamo messi peggio, con meno precarietà e diritti».

Salvini. «Sciopero è una farsa contro Italia e lavoratori»

Matteo Salvini, leader della Lega ha commentato su twitter lo sciopero generale di oggi: «Siamo davanti a uno sciopero-farsa contro l’Italia e i lavoratori, la Cgil ci aiuti a ricostruire il Paese anziché bloccarlo».

Bombardieri, piazze piene, qui il Paese reale, vogliamo risposte più precise dal governo

«Oggi ci sono cinque piazze piene. È strano dire che non rappresentiamo il Paese reale, chi è rimasto indietro. Chiediamo al governo di fare scelte diverse. Il Paese ha bisogno di risposte, che finora non sono sufficienti» ha detto il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, dalla manifestazione in piazza del Popolo a Roma per lo sciopero generale di Cgil e Uil «È sicuramente una manovra espansiva, questo non è uno sciopero `contro´, ma `per´.

Abbiamo indetto lo sciopero per una manovra fiscale più equa e per dare risposte a precarietà sul lavoro e per avere risposte sullo stato sociale in questo Paese, non solo sulla pensione. Abbiamo proclamato sciopero per avere risposte più precise dal governo e sapere le risorse su questi temi» ha detto Bombrdieri a margine dello sciopero nazionale a Roma.

