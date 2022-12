“DOBBIAMO ESSERE PRONTI ALLA RICONQUISTARE LA CRIMEA” – ZELENSKY PUNTA A RIPRENDERSI LA PENISOLA, SOTTO IL CONTROLLO RUSSO DAL 2014: “L'OPERAZIONE IN SÉ NON È ANCORA INIZIATA. QUANDO INIZIERÀ, LO SENTIRETE SICURAMENTE...LA RICONQUISTA INIZIA SEMPRE CON IL DESIDERIO. CREDO CHE CI SIA UN INIZIO - DOBBIAMO INTRODURRE UN TRIBUNALE INTERNAZIONALE PER COLORO CHE HANNO PROVOCATO LA GUERRA E VORREMMO CHE LA MAGGIOR PARTE DEI PAESI DEL MONDO SOSTENESSE QUESTA RISOLUZIONE…”

ZELENSKY, DOBBIAMO ESSERE PRONTI ALLA RICONQUISTARE LA CRIMEA

volodymyr zelensky

(ANSA) - ROMA, 18 DIC - Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha affermato che "la base per la liberazione della Crimea, catturata dalla Russia, è la riconquista del territorio". Lo riporta Unian citando una sua intervista al canale francese Tf1 Info. "La riconquista della penisola è iniziata nella mente delle persone, questo è molto importante", ha detto il leader ucraino, osservando che il nemico non si arrenderà semplicemente alla Crimea. "L'operazione in sé non è ancora iniziata. Quando inizierà, lo sentirete sicuramente... Dobbiamo essere pronti e partire. La riconquista inizia sempre con il desiderio. Credo che ci sia un inizio", ha detto Zelensky.

ZELENSKY, TRIBUNALE PER TUTTI COLORO CHE HANNO PROVOCATO GUERRA

PUTIN ZELENSKY

(ANSA) - ROMA, 18 DIC - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha chiesto un tribunale internazionale per "tutti coloro" che hanno contribuito agli sforzi bellici della Russia in Ucraina, sottolineando che "non si tratta solo della leadership del Cremlino". Lo riporta Kyiv Independent. "Il Cremlino e coloro che aiutano la leadership a fare la guerra contro l'Ucraina dovrebbero essere ritenuti responsabili, inclusi propagandisti e strateghi che hanno 'imposto' la sua ideologia alla società", ha detto Zelensky durante un'intervista ai canali televisivi francesi TF1 e LCI, rilanciata dal giornale online ucraino. "Dobbiamo introdurre un tribunale internazionale e vorremmo che la maggior parte dei paesi del mondo sostenesse questa risoluzione". Zelensky la scorsa settimana ha esortato il Parlamento europeo ad avviare immediatamente un tribunale speciale contro la Russia.

MEME ZELENSKY PUTIN

ZELENSKY RIUNISCE STATO MAGGIORE, FOCUS SU BIELORUSSIA

(ANSA) - ROMA, 18 DIC - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha tenuto nel pomeriggio una riunione dello stato maggiore nella quale è stata prestata attenzione alla situazione in Bielorussia. Lo rende noto l'ufficio del presidente, come riporta Ukrainska Pravda. Nella riunione c'è stato uno scambio di informazioni sull'attuale numero e sull'armamento dei gruppi militari nemici. Si è inoltre discusso delle conseguenze del massiccio attacco missilistico della Russia sulle infrastrutture energetiche dell'Ucraina.

putin zelensky biden