SINISTRATI D’ITALIA - E ALLORA CALENDA NON VUOLE FRATOIANNI, E NON VUOLE NEANCHE DI MAIO, CHE NON SI SCOMPONE, RENZI NON VUOLE NESSUNO E NON LO VUOLE NESSUNO, ED ENRICO LETTA, CHE VORREBBE TUTTI O QUASI, RESTA APPESO, COME È STATO APPESO DUE ANNI A CONTE. MA ANCHE CALENDA A SUA VOLTA È APPESO ALLA BONINO CHE VORREBBE IL PD E HA IL SIMBOLO (SENNÒ CALENDA DEVE RACCOGLIERE LE FIRME). INSOMMA, BENE CHE VADA, SI RIUSCIRÀ A FARE UN MINIMO DI "COALIZIONE TECNICA", CIOÈ UN ACCROCCO PER LIMITARE I DANNI DELLE FORCHE CAUDINE DEL ROSATELLUM, MA NON POLITICA…