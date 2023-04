“IO E SIMONE NON STIAMO PIU’ INSIEME” – LA EX PARLAMENTARE DEM, STEFANIA PEZZOPANE, 63 ANNI, ANNUNCIA IN UN BELLISSIMO POST CHE DOPO 9 ANNI SI E’ MOLLATA CON L’AITANTE 39ENNE SIMONE COCCIA COLAIUTA – “ABBIAMO DOVUTO COMBATTERE CONTRO LE PIÙ IGNOBILI CATTIVERIE, GLI IPOCRITI SGUARDI GIUDICANTI, I FALSI MORALISMI E ABBIAMO SUBITO DANNI MORALI E MATERIALI, SOLO PERCHÉ CI SIAMO AMATI” (DANNI DA CHI? FUORI I NOMI!)

Dal profilo facebook di Stefania Pezzopane

Simone ed io non stiamo più insieme. Abbiamo maturato questa decisione, perché il grande affetto che abbiamo l’una per l’altro, il rispetto e l’amicizia speciale non sono sufficienti a proseguire un progetto di vita di coppia. Ci siamo amati molto, con passione e con gioia. Rompendo schemi e pregiudizi. Sono stati anni bellissimi, di scoperta reciproca, di complicità e di contaminazione dei nostri mondi tanto diversi.

Abbiamo condiviso molte cose belle ed importanti, con tanto entusiasmo e curiosità. Non sono mancati momenti difficili, li abbiamo superati ogni volta, con coraggio e con un impegno sovrumano per difendere la nostra storia. Abbiamo dovuto combattere contro le più ignobili cattiverie, gli ipocriti sguardi giudicanti, i falsi moralismi, i preconcetti, gli attacchi personali che venivano usati per farci del male, aggredendo i nostri spazi privati e le nostre attività professionali.

Abbiamo subito danni morali e materiali, solo perché ci siamo amati. Ci siamo dovuti difendere con coraggio anche ricorrendo a giudici ed avvocati. Avendo ottenuto sempre ragione. Abbiamo vissuto tutto intensamente, mentre attorno a noi cambiavano le cose e le persone. Ed anche noi siamo cambiati, sono cambiati i nostri impegni, le esigenze delle nostre famiglie, le aspettative di futuro. Abbiamo vissuto la nostra storia d’amore sempre con desiderio, coraggio, senza ipocrisie.

E anche in questa decisione vogliamo essere leali, arditi, restituendo l’uno all’altra ogni spazio di libertà e di autonomia. Per dedicarci alla cura di noi stessi, alle nostre singole vite, alle nostre attività, ai nostri figli, alle nostre famiglie, a quanto riterremo giusto per ciascuno di noi. Mentre vi scriviamo siamo commossi ed emozionati, ma decisi. A chi ci ha voluto bene, seguiti, coccolati, diciamo grazie. Noi vi siamo grati per l’amicizia e l’affetto che ci avete dato in questi 9 anni. Siete stati preziosi. Magari potete volerci bene anche ora che io e Simone non siamo più una coppia. Noi continuiamo però a volerci bene, a rispettarci ed a guardarci col sorriso. Vi salutiamo con una nostra foto a cui siamo molto affezionati e che è ricordo bello di questi nostri anni insieme

