“È UNA MANOVRA CHE RICALCA E RACCONTA DI UNA VISIONE POLITICA” – GIORGIA MELONI PRESENTA LA LEGGE DI BILANCIO E PROVA A DIMOSTRARE CHE, OLTRE AGLI AIUTI CONTRO IL CARO ENERGIA, C’È DI PIÙ: “È UNA MANOVRA CORAGGIOSA CHE SCOMMETTE SUL FUTURO. ALLA BASE DELLE NORMA CHE CONTA COMPLESSIVAMENTE 35 MILIARDI DI EURO CI SONO DUE GRANDI PRIORITÀ: LA CRESCITA, LA GIUSTIZIA SOCIALE E I REDDITI PIÙ BASSI"

matteo salvini giorgia meloni conferenza stampa sulla manovra

MELONI, È UNA MANOVRA CHE FA SCELTE POLITICHE

(ANSA) - "Sono molto soddisfatta del lavoro fatto con questa manovra perché non si limita a un lavoro ragionieristico ma fa scelte politiche e la presenta un governo che in appena un mese ha scritto e presentato una manovra che ricalca e racconta di una visione politica". Così la premier Giorgia Meloni nella conferenza stampa dopo l'approvazione della manovra.

MELONI, ABBIAMO FATTO IL GIUSTO SENZA CERCARE IL CONSENSO

(ANSA) - "Sono contenta che l'approccio che abbiamo avuto, per come lo vedo, è quello di un bilancio familiare, quando ti occupi di bilancio familiare se mancano risorse non stai li a preoccuparti del consenso ma di cosa sia giusto fare per far crescere la famiglia nel migliore dei modi". Lo afferma la premier Giorgia Meloni nel corso di una conferenza stampa.

giorgia meloni conferenza stampa sulla manovra 2

MELONI, UNA MANOVRA CORAGGIOSA CHE SCOMMETTE SUL FUTURO

(ANSA) - "Questa è una manovra figlia di scelte politiche, come è giusto e normale che sia per un governo politico, abbiamo scelto e concentrato le risorse, è una manovra coraggiosa, coerente con gli impegni che abbiamo preso con il popolo italiano e che scommette sul futuro". Lo dice la premier Giorgia Meloni in conferenza stampa.

MELONI, 35 MILIARDI A CRESCITA E GIUSTIZIA SOCIALE

(ANSA) - "Alla base delle norma che conta complessivamente 35 miliardi di euro ci sono due grandi priorità: la crescita, cioè mettere in sicurezza il tessuto produttivo" e, dall'altra parte "la giustizia sociale a dire l'attenzione alle famiglie e ai redditi più bassi". Lo ha detto Giorgia Meloni parlando della manovra in conferenza stampa.

giorgia meloni conferenza stampa sulla manovra

MANOVRA: MELONI, MISURE PER ENERGIA SONO 21 MLD SU 35

(ANSA) - "Come promesso,la voce maggiore di spesa della manovra riguarda il tema del caro bollette: su una manovra di 35 miliardi, i provvedimenti per l'energia sono di circa 21 miliardi, ovviamente le due scelte fondamentali riguardano i crediti di imposta per le aziende, per cui è previsto un credito che si applica su parte dell'aumento che le imprese hanno fatto rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Quindi noi confermiamo e aumentiamo i crediti dal 40 al 45% per le aziende energetivore e fino al 35% per le non energivore". Così la premier Giorgia Meloni nella conferenza stampa dopo l'approvazione della manovra.

MELONI, BOLLETTE CALMIERATE PER FAMIGLIE CON 15MILA EURO ISEE

giorgia meloni matteo salvini conferenza stampa sulla manovra

(ANSA) - "Un'altra scelta riguarda le famiglie. Lo Stato interviene per calmierare le bollette per le famiglie, prima con un Isee massimo di 12.000 euro e noi lo portiamo a 15 mila euro. La platea per le famiglie si allarga ma chiaramente la misura è per quelle più bisognose e vale 9 miliardi di euro". Lo afferma la premier Giorgia Meloni nel corso di una conferenza stampa.

MANOVRA: MELONI, TASSA EXTRAPROFITTI DA 25% AL 35%

(ANSA) - "C'è la proroga dell'Iva fino a marzo sul gas , una parte delle risorse è per la ridefinizione della norma degli extraprofitti che supera alcuni elementi di contestazione. Recuperiamo circa 2,5 miliardi e alziamo aliquota da 25% a 35%". Lo afferma la premier Giorgia Meloni nel corso di una conferenza stampa.

MANOVRA:MELONI,3 TASSE PIATTE,AIUTI A CETO MEDIO NON A RICCHI

giorgia meloni conferenza stampa sulla manovra

(ANSA) - Nella manovra ci sono "tre tasse piatte", tra cui quella "sui redditi incrementali alle partite Iva che hanno una tassa piatta del 15% sul maggiore utile conseguito rispetto al triennio precedente con soglia massima 40 mila euro, il che dimostra che si tratta di una misura rivolta al ceto medio, che non favorisce i ricchi e riconosce i sacrifici di chi lavora". Lo dice la premier Giorgia Meloni in conferenza stampa. Meloni ricorda l'aumento della flat tax a 85mila euro e "l'intorduzione della tassa piatta al 5% sui premi di produttività fino a 3mila euro contro il 10% previsto attualmente e fa il paio con estensione fringe benefit"