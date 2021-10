“IL PARTITO REPUBBLICANO STA CERCANDO DI SABOTARE LA DEMOCRAZIA” – HILLARY CLINTON NON RIESCE A STARE SERENA NEMMENO CON TRUMP FUORI DALLA CASA BIANCA – LA MOGLIE DI BILL, UMILIATA DA “THE DONALD” NEL 2016, LANCIA L’ALLARME IN UNA CONVERSAZIONE CON "THE ATLANTIC": “GLI USA SONO NEL PIENO DI UNA CRISI COSTITUZIONALE. SIAMO COME LA RANA CADUTA NEL PENTOLONE E STIAMO BOLLENDO A FUOCO LENTO” (E LA COLPA È OVVIAMENTE DI TRUMPONE) - VIDEO

Giuseppe Sarcina per il “Corriere della Sera”

conversazione di hillary clinton con the atlantic 2

«Gli Stati Uniti sono già nel pieno di una crisi costituzionale. Siamo come la rana caduta nel pentolone. Stiamo bollendo a fuoco lento. E noi continuiamo a discutere di cose certamente importanti, ma non così fondamentali come stabilire se la nostra democrazia si frantumerà e quindi verrà sostituita dal governo di una minoranza».

Hillary Clinton vede gravi pericoli in un orizzonte relativamente vicino: le elezioni di mid-term del 2022 e poi le Presidenziali del 2024, con il possibile ritorno di Donald Trump nello Studio Ovale. L'ex first lady, senatrice, segretario di Stato e, soprattutto, prima donna candidata alla Casa Bianca, ne ha parlato giovedì 30 settembre, in un incontro virtuale al Festival della rivista Atlantic .

donald trump hillary clinton 3

Clinton ha preso spunto dal principio di Noam Chomsky (la rana inconsapevole di essere bollita) e da un lungo articolo dello storico Robert Kagan sul Washington Post . «Condivido le conclusioni di Kagan - ha detto Hillary - perché non sono sicura che la maggior parte delle persone, e mi riferisco all'opinione pubblica ma anche ai media, abbia colto in pieno lo spregiudicato progetto trumpiano».

hillary clinton donald trump il town hall debate

L'ex leader democratica vede un collegamento tra le teorie cospirative maturate alla fine degli anni Novanta, «con l'ascesa della radio di Rush Limbaugh e di Fox News». Ma ora questo movimento vuole sovvertire le regole costituzionali, cambiare le norme elettorali nei singoli Stati, in modo da poter ribaltare, in caso di sconfitta, l'esito delle consultazioni. È una visione, in realtà, condivisa da Joe Biden e da una larga parte del partito democratico.

Al Congresso sono in discussione diversi provvedimenti per tutelare i diritti degli elettori e il corretto conteggio delle schede. Il problema è che sono bloccati dal «filibustering», dall'ostruzionismo dei senatori repubblicani. Hillary è molto dura con i conservatori: «Hanno rinunciato ai loro valori, si sono allineati al trumpismo. A questo punto è l'intero partito repubblicano che sta cercando di sabotare la democrazia».

maschere di hillary clinton e donald trump

Nello stesso tempo Clinton sollecita i progressisti ad agire con urgenza, forzando, se necessario, il «filibustering»: «Non ha più senso oggi. Dobbiamo affrontare un partito che non rispetta il primato della legge, che non rispetta alcuna procedura, a meno che non si concluda a suo favore».

