“IL PREMIERATO? E’ UN TESTO IMBARAZZANTE, INDECENTE, E’ UNO ‘SCHIFEZZELLUM’” – RENZI CONTRO LA “MADRE DI TUTTE LE RIFORME” DI GIORGIA MELONI: “PENSO CHE MELONI CAMBIERÀ QUESTO TESTO PERCHÉ COSÌ È INVOTABILE E FARÀ DI TUTTO PER NON PORTARE A CASA QUESTO RISULTATO. PERCHÉ DOVREBBE FARE IL REFERENDUM E LO PERDEREBBE. E NON POTREBBE FAR FINTA DI NIENTE. UN RUOLO PER DRAGHI IN EUROPA? POCHI PRESUNTI TECNICI HANNO LO SPESSORE POLITICO DI MARIO DRAGHI, CHE SI FINGE TECNICO MA È UN FINE E RAFFINATO POLITICO”