“A PROTESTARE DOVREBBE ESSERE L’ITALIA” – SALVINI INVECE CHE PROVARE AD ABBASSARE I TONI CONTINUA A FARE IL TRUCE CONTRO LA FRANCIA: “INSPIEGABILE IL NERVOSISMO A FRONTE DELL’ARRIVO DI 234 IMMIGRATI VIA NAVE. DA NOI GLI SBARCHI SONO STATI QUASI 90.000 DA INIZIO ANNO, E DI QUESTI LA FRANCIA NE HA ACCETTATI SOLO 38”. SÌ, MA LE DOMANDE DI ASILO NEL NOSTRO PAESE SONO MENO DI UN TERZO DI QUELLE IN GERMANIA E METÀ DI QUELLE PRESENTATE A PARIGI…

Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ricomincia la litania dell’Italia lasciata sola sui migranti.



Dovrebbe spiegare come sia possibile che le domande di asilo in ?? sono meno di un terzo di quelle in ?? e metà di quelle in ??.



Dati Eurostat 2021. Stesso trend 2022. pic.twitter.com/JD7754ZP3C — David Carretta (@davcarretta) November 10, 2022

(ANSA) - "Inspiegabile il nervosismo di alcuni politici francesi a fronte dell'arrivo di 234 immigrati via nave. In Italia gli sbarchi sono stati quasi 90.000 da inizio anno, e di questi la Francia ne ha accettati solo 38, l'Europa intera solo 117. A protestare dovrebbe essere l'Italia, non altri". Lo scrive sui social il vicepremier e ministro alle Infrastrutture, Matteo Salvini.

ONG, PIANTEDOSI SMASCHERA LA FRANCIA: "TOTALMENTE INCOMPRENSIBILE"

L'Italia, e più nel dettaglio il governo, non le manda a dire. Neppure se a puntare il dito per la gestione degli sbarchi è quella Francia che rifiuta di accogliere i migranti. Ecco allora che agli attacchi risponde per le rime Matteo Piantedosi: "La reazione che la Francia sta avendo di fronte alla richiesta di dare accoglienza a 234 migranti - quando l'Italia ne ha accolti 90 mila solo quest’anno - è totalmente incomprensibile di fronte ai continui richiami alla solidarietà dovuta a queste persone. Ma dimostra anche quanto la postura delle altre nazioni di fronte all'immigrazione illegale sia ferma e determinata".

Il riferimento del ministro dell'Interno è alle sorti della Ocean Viking. La ong, dopo il "no" dell'Italia allo sbarco sarebbe dovuta andare in Francia. Risultato? Parigi ha tentennato salvo poi accettare ma "in via eccezionale".

E non solo, perché il governo di Macron ha invitato "tutti gli altri partecipanti" al meccanismo di ricollocamento europeo dei migranti a sospendere l'accoglienza dei profughi che si trovano attualmente in Italia. Da qui la dura reazione di Piantedosi: "Quello che non capiamo è in ragione di cosa l'Italia dovrebbe accettare di buon grado qualcosa che gli altri non sono disposti ad accettare".

E ancora: "In Italia - aggiunge Piantedosi - quest'anno sono sbarcate quasi 90.000 persone. Tredici paesi europei si sono impegnati a ricollocare complessivamente circa 8.000 persone, meno di un decimo. Finora ne sono state ricollocate in tutto 117 (lo 0,13% degli arrivati), di cui in Francia 38 (lo 0,04%).

A fronte di questi ricollocamenti assolutamente insufficienti, si vuole imporre il principio che l'Italia sia l'unico approdo d'Europa possibile per gli immigrati illegali, determinando così un flusso di ingressi in notevole crescita in questi ultimi tre anni anni. La solidarietà europea viene sbandierata ma l'Italia ha affrontato finora questo problema da sola e il nostro sistema di accoglienza è in gravissima difficoltà".

A stretto giro dicono la loro anche Matteo Salvini e Antonio Tajani. Il leader della Lega, nonché attuale ministro delle Infrastrutture, conosce bene il Viminale e il problema immigrazione (fu ministro dell'Interno nel Conte 1) "Solidarietà europea...", commenta sui social con tanto di screenshot della notizia del blocco chiesto a tutti i Paesi europei dalla Francia. Non di diverso parere il ministro degli Esteri: "Credo che dalla Francia sia venuta una reazione sproporzionata". Insomma, il clima è tesissimo.

