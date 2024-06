“SU RAFAH NETANYAHU CI HA DATO ASCOLTO” (PENSA SE NON LO FACEVA) – JOE BIDEN È SODDISFATTO PER IL COMPORTAMENTO DI “BIBI”: “PENSO CHE MI STIA ASCOLTANDO. VOLEVANO ENTRARE A RAFAH A TUTTA FORZA, MA NON L’HANNO FATTO. E HANNO CONCORDATO UN’INTESA SIGNIFICATIVA”. GIÀ, PECCATO CHE HAMAS NON ABBIA ALCUN INTERESSE AD ACCETTARE LA TREGUA (E ANCHE IL PREMIER ISRAEALIANO, SOTTO SOTTO, PREFERISCE ANDARE AVANTI CON LA GUERRA, UNICA GARANZIA DI SOPRAVVIVENZA POLITICA…)

(ANSA) - Il premier Benyamin Netanyah ha dato ascolto alle preoccupazioni Usa sull'operazione militare a Rafah. Lo ha detto il presidente Usa Joe Biden in una intervista alla Abc news, ripresa dai media israeliani.

"Penso che mi stia ascoltando. Volevano entrare […] a Rafah […] a tutta forza, invadere tutta Rafah, andare in città, portarla fuori, muoversi, muoversi con tutta la forza. Non l'hanno fatto", ha risposto Biden ad una domanda dell'emittente. "E quello che hanno fatto - ha aggiunto riferendosi alla road map - è stato concordare un'intesa significativo".

A CHE PUNTO È LA TREGUA

Mai vista in Israele una guerra così lunga: otto mesi, oggi. Mai contati tanti morti: ormai quasi 39 mila. Mai mandati tanti soldati al fronte: 350 mila riservisti. Mai distrutte tante case: danni per 19 miliardi di dollari. L’unico record che Israele e Hamas non hanno ancora battuto è quello della lentezza. Sono nulla, le trenta di settimane a Doha per negoziare una tregua, in confronto ai cinque anni che ci vollero al Cairo per il rilascio d’un solo soldato, Gilad Shalit.

«Non c’è tempo da perdere», esortano alla trattativa gli Usa e altri 16 Paesi (Italia compresa) che hanno cittadini in mano a Hamas. Un appello tanto corale quanto irrilevante: è difficile che il movimento islamico dia retta a Ue o Canada, che lo tengono sulla lista nera del terrorismo, ed è improbabile che Bibi Netanyahu ascolti governi non proprio amici suoi, dalla Spagna al Brasile.

[…] È un pericoloso gioco degli specchi. Che sono già crepati e che possono frantumarsi. Nessuno dei due oppone all’altro un no formale a un cessate il fuoco, ma è come se lo facesse: Netanyahu, quando lascia che ad avanzare la proposta siano solo gli americani e intanto permette alla destra nazional-religiosa di far saltare tutto; Hamas, quando boccia l’idea d’una pausa […] e nel frattempo dice che l’offerta viene solo da Joe Biden, non da Netanyahu, e dunque non è credibile.

Più che una Road, una strada, questa Map indica un tratturo. E «non ci sono segni di svolta», dicono sconsolati i mediatori egiziani, qatarini e americani: il premier di Doha, lo sceicco Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, ha trascorso ore col super-007 del Cairo, Abbas Kamel, e col capo della Cia, William Burns, «ma ogni volta che rientravano nella stanza a trattare con Hamas e si collegavano con Tel Aviv — dice una fonte diplomatica — trovavano il muro».

[…] Che cessino d’odiarsi, è impossibile. Che cessino il fuoco, sembra improbabile. Il blocco è sulla prima fase del piano americano: la durata della tregua. Temporanea o totale? Nella bozza ne è prevista un’iniziale di sei settimane, assieme al ritiro di parte dell’esercito israeliano e al rilascio d’alcuni ostaggi, in cambio di detenuti palestinesi. A Bibi andrebbe bene: porterebbe a casa altre vite, potrebbe concentrare forze a Nord contro gli Hezbollah e si lascerebbe mano libera per una nuova offensiva.

Hamas parla però d’«ambiguità e manipolazioni», vorrebbe togliere il limite delle sei settimane e passare subito alle fasi successive: la seconda, che stabilisce uno stop «permanente» dei combattimenti e un ultimo scambio di prigionieri, con la ritirata totale di Tsahal. E poi la terza, la più complicata: Hamas è d’accordo sulla ricostruzione di Gaza, naturalmente, ma rifiuta di disarmarsi e d’andarsene in esilio politico, come esige Israele.

Nessuno si fida dell’altro. E all’altro, nessuno può promettere granché.

Se Ismail Haniyeh accettasse queste condizioni, lui che la guerra se l’è risparmiata al sicuro nei resort di Doha, dovrebbe poi spiegarle a Yahya Sinwar e a chi fin qui ha gestito l’operazione 7 Ottobre sotto le bombe. «Chi ci garantisce che Israele e Washington siano davvero in sintonia? — si chiede il leader di Hamas —. E chi dice che gli egiziani e i qatarini siano in grado di far rispettare l’accordo?». […][

