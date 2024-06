“CHI NON VOTA LO FA PERCHE’ VIVIAMO IN UNA DEMOCRAZIA MATURA” – IL FILOSOFO IMPAZZISCE: “MA COME FAI A DIRE QUESTE PUTTANATE?” -

Ad Accordi&Disaccordi, il talk show di approfondimento politico che va in onda su Nove è andato in scena uno scontro durissimo tra Italo Bocchino e Massimo Cacciari. Nella puntata andata in onda mercoledì 12 giugno, il tema centrale è quello delle Europee. Nel corso del dibattito viene affrontato lo spinoso tema del grande astensionismo di questa ultima tornata elettorale.

E di fatto se da un lato Marco Travaglio prova a sminuire la vittoria di Giorgia Meloni con la poca affluenza ai seggi, ecco che Bocchino propone un'analisi più approfondita del fenomeno: "L'astensionismo, come sostengono diversi politologi, non è detto che sia per forza negativo in termini assoluti. E vi spiego il perché. L'astensionismo a volte arriva anche da una certa serenità da parte dell’elettore nelle grandi democrazie mature. Chi vota non teme il ritorno di una dittatura o delle camice nere. Ergo ha fiducia in una democrazia solida e dunque spesso ci si disinteressa dell'appuntamento elettorale".

Parole piuttosto chiare che però fanno infuriare Massimo Cacciari che interviene in collegamento: "Ma scusa hai mai parlato con le persone per strada? Qualcuno ti ha detto che non va a votare perché viviamo in una democrazia matura?".

Bocchino prontamente ribatte: "Tutti i giorni parlo con la gente in strada". A questo punto Cacciari, senza fornire alcuna spiegazione, prima insulta: "Ma vaff***", e poi abbandona la trasmissione. Sconcerto e incredulità in studio.

