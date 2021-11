IL MARCHIO “CONTE” INIZIA A PUZZARE DI VECCHIO! - PER EVITARE DI FINIRE NEL TRITACARNE PENTASTELLATO, I BIG GRILLINI PRENDONO LE DISTANZE DA PEPPINIELLO APPULO. LA PRIMA SEDOTTA E ABBANDONATA DA CONTE È LUCIA AZZOLINA, CHE ANNUNCIA DI NON VOLERSI CANDIDARE A CAPOGRUPPO. IL PROSSIMO SARÀ BONAFEDE? ADESSO A CONTE RIMANE SOLO TALE VITTORIA BALDINO COME POSSIBILE ANTI CRIPPA…

Giuseppe Conte e Lucia Azzolina by Osho

(Adnkronos) - Un messaggio per sfilarsi dal totonomi per la presidenza del Gruppo M5S Camera: anzi, più precisamente per affermare che in questa partita non è mai voluta entrare.

Lucia Azzolina, deputata 5 Stelle ed ex ministra dell'Istruzione, raggiunta dall'Adnkronos, fa sapere di non essere interessata alla successione di Davide Crippa come capogruppo dei deputati grillini: "Fa sorridere leggere il mio nome quasi ogni giorno sui giornali per ruoli, incarichi, nomine etc...

DAVIDE CRIPPA GIUSEPPE CONTE

Vorrei però contribuire a fare un po' di chiarezza: non sono affatto alla ricerca di una candidatura da capogruppo", rimarca la parlamentare.

"Cosa farò? In questo momento - puntualizza - sono impegnata a girare l'Italia in lungo e in largo.

vittoria baldino

Per ascoltare la voce dei cittadini e rappresentarne al meglio le istanze in Parlamento".

Il voto interno per eleggere il nuovo capogruppo alla Camera è previsto a dicembre. Il presidente uscente Crippa non ha ancora deciso se presentarsi per un nuovo mandato o meno (sarebbe il terzo consecutivo). Tra i possibili candidati circolano con insistenza i nomi di Vittoria Baldino e di Angelo Tofalo.

davide crippa