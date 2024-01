MUTTI, SPORCHI E CATTIVI – LA BIOGRAFIA DI CLAUDIO MUTTI, L’AUTORE DEL LIBRO “EUROPA RIDESTATI”, CHE VANTA UNA PREFAZIONE DI PIETRANGELO BUTTAFUOCO E STA PER ESSERE RIPUBBLICATO – GRANDE ESTIMATORE DEI FILO-NAZISTI DELLA GUARDIA DI FERRO ROMENA, MUTTI HA TRADOTTO ALCUNI LORO DOCUMENTI, SEMPRE PER LA AR DELL'EX TERRORISTA NERO, FRANCO FREDA. LA CATTEDRA ALL’ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA DI BUDAPEST REVOCATA, L’ESPULSIONE DAL MSI E LA CONVERSIONE ALL’ISLAM, CHE LO ACCOMUNA A BUTTAFUOCO (CHE ORA LO DISCONOSCE E CHIEDE DI BLOCCARE L’USCITA DEL LIBRO…)

FLASH - DICONO CHE PIETRANGELO BUTTAFUOCO ABBIA ATTIVATO I LEGALI PER BLOCCARE LA PUBBLICAZIONE, PREVISTA PER IL 30 GENNAIO, DEL LIBRO “EUROPA RIDESTATI. PER LA SOVRANITÀ DELL’EUROPA” DI CLAUDIO MUTTI (SARA’ EDITO DALLA CASA EDITRICE DELL’EX TERRORISTA NERO, FRANCO FREDA) - COS’HA DI SCOTTANTE IL VOLUME? CONTIENE LA PREFAZIONE SCRITTA PROPRIO DA BUTTAFUOCO: UN DURO AFFONDO CONTRO IL COLONIALISMO AMERICANO E LA DESTRA - IL TESTO FU SCRITTO 10 ANNI FA, MA ALL’EPOCA USCIRONO POCHE COPIE E NESSUNO CI FECE CASO. MA ORA CHE BUTTAFUOCO È PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE LA BIENNALE DI VENEZIA…

Biografia di Claudio Mutti

Grande estimatore dei filo nazisti della Guardia di Ferro romena, Claudio Mutti ha tradotto dei loro documenti per le edizioni Ar di Franco Freda. Conoscitore della lingua e della cultura rumena, nel 1979 divenne titolare di una cattedra presto l’Istituto italiano di cultura di Bucarest, revocatagli in seguito ad un'interrogazione parlamentare dell'on. Antonello Trombadori, che chiedeva al governo “"se fosse necessario affidare ad un nazista la rappresentanza della cultura italiana all'estero". Per le Edizioni di Ar, di Franco Freda, ha pubblicato anche un'edizione commentata de libro antisemita i Protocolli dei Sai di Sion e delle opere di Adolf Hitler.

Interessato alle questioni musulmane, ha diretto, la rivista Jihad, pubblicata in Italia e sostenuta dall'ambasciata iraniana a Roma. Ha tradotto scritti dell'ayatolllah Khomeini attaccando a più riprese lo stato di Israele. Nel 1985 si è convertito all'Islam con il nome di Omar Amine in onore del colonnello delle SS Johann von Leers (che si convertì all’Islam chiamandosi Omar Amin von Leers).

Già da giovanissimo, Claudio Mutti aderì al Msi venendo successivamente espulso, aderì poi al movimento europeista-nazionalista Giovane Europa nel quale era entrato anche Franco Cardini. E’ stato spesso inviato in Iran. Il figlio si chiama Solimano. A volte le colpe dei padri ricadono sui figli, magari solo nel nome…

