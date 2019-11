30 nov 2019 13:27

NON C'È PACE PER IL QUIRINALE: L'ULTIMATUM DI DI MAIO A GUALTIERI NON PIACE AL COLLE CHE CONTINUA NEL RUOLO DI "BADANTE" DI GIUSEPPI CONTE. SEMPRE DI PIÙ I DOSSIER APERTI E SEMPRE PIÙ DIFFICILE SALVARE LA FACCIA CON L'EUROPA. SI RIAFFACCIA IL RISCHIO SPREAD. ASSE DI MAIO-DI BATTISTA PER BLOCCARE L'ASCESA NEL MOVIMENTO DEL FICO FILO-PD