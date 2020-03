OCCHETTO, CHE MANDRILLO! - L’ULTIMO SEGRETARIO DEL PCI SGUAINA LA FALCE E INDURISCE IL MARTELLO: “L’AMORE SI PUÒ FARE A QUALUNQUE ETÀ, NEI MODI CHE SONO POSSIBILI. NON È NÉ DI DESTRA NÉ DI SINISTRA, MA DI CENTRO...” – “COMPIO 84 ANNI MA MI VEDO COME UN RAGAZZO, MI SENTO UN CINQUANTENNE. LA PRIMA VOLTA CHE L’HO FATTO NON HO …”

Da “Un giorno da Pecora - Radio1”

achille occhetto foto di bacco

“Oggi compio 84 anni ma mi vedo come un ragazzo, mi sento un cinquantenne”. Lo ha detto a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, Achille Occhetto, ex leader della sinistra, che oggi festeggia il suo compleanno. Il compleanno – hanno scherzato i conduttori – è di destra o di sinistra? “Ci sono delle cose che non sono né l'una né l'altra: io, ad esempio, quando ho fatto l'amore per la prima volta non ho mai pensato di farlo da sinistra. Mi sono messo al centro...” Quindi far l'amore è di centro e non bisogna smettere di 'praticarlo', a qualunque età. “Certo, nei modi che sono possibili. Io non metto un'asticella a due metri e poi mi incazzo se non riesco a saltarla...” Come vede la sinistra? “E' in difficoltà, spero possa uscirne presto”.

