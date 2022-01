POSTA! - CARO DAGO, BISOGNA ANCORA RINCORRERE IL CLUB “AMICI DEL COVID”: NO VAX & NO PASS & NO BRAIN, FILOSOFI, GUITTI PSEUDOGIORNALISTI, MACCHIETTE AL VERTICE DEI PARTITI, SICOFANTI, TERRAPIATTISTI, NANI, BALLERINE, E ALTRA FAUNA ASSORTITA? ANCORA PREGARLI, VEZZEGGIARLI, ACCAREZZARLI, LUSINGARLI? ANCHE NO! TEMPO SCADUTO! TUTTI A CASA IN LOCKDOWN

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

MARIO DRAGHI

Dagovski,

Draghi toglie le castagne dal fuoco. Perché dovrebbero mangiarsele i partiti?

Aigor

FABRIZIO PREGLIASCO

Lettera 2

Caro Dago, il virologo Fabrizio Pregliasco: "Nuova stretta indispensabile. C'è stata troppa larghezza e allargamento". Il Dottor Garrota?

Rob Perini

Lettera 3

omicron in gran bretagna

Dago, intanto buon 2022... prima la variante Delta, ostica e cattivella, poi la variante Omicron, molto contagiosa ma meno virulenta. Dice l'immunologo che dallo scenario pandemico si sta passando a quello endemico. Buona notizia: il virus sa cosa fare, si adatta al mondo e non vuole farci fuori. Alla fine dei due anni, io mi fido solo del virus.

rob

mascherine ffp2 cinesi irregolari

Lettera 4

Caro Dago, in attesa che il Governo decida di calmierare il prezzo delle mascherine Ffp2 a 1 euro, io le ho comprate dai cinesi a 80 centesimi. (Per fortuna abbiamo un Esecutivo di persone sveglie che si avvale dell'«aiuto» di quel genio graduato di Figliuolo...)

Nino Pecchiari

Lettera 5

Dago Magnifico,

SILVIO BERLUSCONI AL QUIRINALE MEME

era l'anno 1968 e a seguire, nelle Università dove fioriva la Contestazione, una parola d'ordine attraversava i continenti: "La Fantasia al Potere". Se mister B fosse eletto alla Presidenza della Repubblica quella immaginazione datata che ancora sopravvive diverrebbe la finalizzazione per tante generazioni dei "Figli dei Fiori" senza Opere di Bene. Una risata ci seppellirà.

Saluti

- peprig -

massimo galli

Lettera 6

Caro Dago, Omicron, il prof Massimo Galli: "Spero picco contagi Covid a gennaio". Massì dai, così a febbraio-marzo si può lanciare la nuova variante!

Jantra

zangrillo 9

Lettera 7

Caro Dago, variante Omicron, il professor Alberto Zangrillo: "Dimenticare i numeri per convivere con il Covid". Oppure, in alternativa, si potrebbero dare i dati giornalieri di tamponi, contagiati e morti in numeri romani, in modo da confondere le persone come quando parlano medici e scienziati...

E. Moro

green pass ristorante 5

Lettera 8

Caro Dago, Covid, Coldiretti: "Crolla spesa nei ristoranti, -20 miliardi sul 2019". Tutta salute. Il ministro Speranza e tutto il Governo saranno sicuramente molto contenti. Così la persone non sviluppano le patologie tipiche del sovrappeso e dell'obesità, andando poi a portare via posti letto negli ospedali a chi ne ha veramente bisogno (come fanno i no vax)... Diciamo che oltre al Covid la gente si è vaccinata pure al cibo.

P.T.

Lettera 9

Vaccino ai minori

Caro Dago, Covid, quasi un bambino su 10 ha ricevuto la prima dose di vaccino. Quindi quasi nessuno. La propaganda non riesce a far breccia sui genitori. Amen.

Gildo Cervani

d alema 5

Lettera 10

Caro Dago, nel PD è iniziato il "rinnovamento" per rilanciare il Paese. È rientrato D'Alema, uno che non ha mai avanzato una proposta politica degna di attenzione, ma si è sempre sentito il primo della classe, prerogativa dei mediocri... auguri al PD (e all'Italia), ne hanno bisogno!

FB

Lettera 11

vaccinazioni israele

Le autorità israeliane hanno annunciato la quarta inondazione di vaccini, preannunciando che diventeranno periodiche, con la stabilizzazione di tutto quanto destabilizza la "vecchia normalità".

Com'era, caro Dagos, quella storia che chi diceva che le vaccinazioni sarebbero state obbligatorie e perpetue era un complottista? Sbagliato! Non confondete, prego, con i dietrologi i semplici e attenti lettori di quel filantropo di Klaus Schwab, i retroscenisti con i neo-malthusiani del Club privè di Davos, un pub dove che eroga vaccinazioni a go-go e controllo capillare per una Decrescita Felice accelerata.

Raider

PS. Stavo per dimenticare, non me ne voglia, Maso Montanari, ispiratore della politica culturale dei 5 Stelle e si vede: Masuccio Masino è un caratterista della minchiata in serie e condivisa come di quella a pezzo unico e ultra-resiliente a ogni tentativo di imitazione. I 5 Stelle, finché non si spengono, ce lo conservino sotto il grano salis che tengono nella dispensa - lo scaffale in alto, sull'estrema sinistra.

protesta davanti a una scuola di torino per la dad

Lettera 12

Caro Dago, la Lega e il Movimento 5 Stelle si scagliano contro le possibili nuove norme per la ripresa della scuola in sicurezza - Dad solo per gli alunni non vaccinati in caso di due positivi in classe - definendole discriminatorie.

Hanno ragione da vendere. Ma evidentemente discriminare bambini e ragazzi è secondario rispetto alla necessità di far arricchire Big Pharma.

Sandro Celi

anthony fauci

Lettera 13

Caro Dago, il consigliere medico della Casa Bianca, Anthony Fauci: "A causa della variante Omicron del Covid gli Stati Uniti stanno sperimentando quasi un aumento verticale dei casi, ma il picco potrebbe arrivare tra poche settimane".

Ma non si vergogna ad azzardare ancora previsioni? Finora non ne ha azzeccata una. Tra lui e Joe Biden non si sa chi ha fatto più volte cilecca e raccontato più bugie.

Cocit

elena bonetti

Lettera 14

Caro Dago, assegno unico, la. ministra per le Pari opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti: "Strumento per tutte le famiglie".

E soprattutto per lo Stato. Scommettiamo che nonostante le compensazioni l'Inps spenderà assai meno di quel che spendeva con tutti i bonus e assegni che il nuovo beneficio verrà a sostituire?

Axel

Lettera 15

Caro Roberto,

rocco siffredi pene

una buona ragione per vaccinarsi si desume dai maschietti che, dopo la punturina sulla spalla, hanno visto aumentare le dimensioni del pene.

Vacciniamoci spesso e volentieri e, al confronto, Rocco Siffredi apparirà affetto da ipoplasia peniena.

Giancarlo Lehner

massimo d alema

Lettera 16

Caro Dago, Pd, Letta replica a D'Alema: "Nessuna malattia e guarigione, solo passione". Ah, come "Bocca di Rosa"?

Gripp

Lettera 17

Caro Dago, «Pregate per me», ha detto il cantautore napoletano Luca Sepe mentre in ambulanza veniva portato in ospedale a causa del Covid. «Purtroppo ho una brutta polmonite», ha fatto sapere poi in un video pubblicato sui social.

Luca Sepe ricoverato per Covid

Visto che nulla viene specificato in proposito, si deduce che non si tratta di un no vax - quando accade è la prima cosa che viene riportata - ma di un cosiddetto "immunizzato". Però non avevano detto che erano solo i non vaccinati, in caso di infezione, a sviluppare "brutte polmoniti"?

Dario Tigor

massimo d alema matteo renzi

Lettera 18

Caro Dago,

l’apertura di D’Alema a un ritorno nel PD agita i dem. Si prepara un ritorno al passato?

Pietro Volpi

Lettera 19

Il nucleare è pericoloso, l'eolico rovina il paesaggio e ci vanno a sbattere gli uccellini, il fotovoltaico ruba terreno all'agricoltura, le centrali elettriche e le dighe disturbano i pesciolini, l'estrazione del gas provoca sprofondamento del terreno, ecc. ecc.

centrale nucleare

Perché non togliamo la corrente alle case degli ambientalisti, per vedere poi come si comporteranno? Con le candele non si possono caricare telefonini, computer ecc. ecc.

Saluti

Cips

crociera 6

Lettera 20

Dago Magister vitae, ho letto che i passeggeri stranieri della nave da crociera Grandiosa, risultati positivi al Covid, verranno trasferiti in una RSA di Genova (ed eventualmente anche del Piemonte). È un tentativo per sterminare ancora un po' di anziani "improduttivi"?

Un suddito.

GIULIANO AMATO

Lettera 21

Egregio Dago, alcune foto del Dott. Sottile come papabile al Quirinale mi ricordano quelle di Nixon nella campagna presidenziale del 1960 con la didascalia: "comprereste un auto usata da quest'uomo?" Ma in giro non c'è proprio niente di meglio?

Cordialità

Sanvic

MANIFESTAZIONE DEI LAVORATORI AIR ITALY

Lettera 22

Caro Dago, Air Italy, lettere di licenziamento per oltre 1.300 lavoratori. Dopo le porcate via mail e WhatsApp, finalmente un modo civile di trattare le persone.

S.L.

Lettera 23

Dagosapiens, quand’è che troveranno un vaccino per la “variante D’Alema”?

Vittorio Afflitto ExInFeltrito

Lettera 24

Dago colendissimo, diversi medici ospedalieri segnalano difficoltà nella gestione di no-vax ricoverati che rifiutano le cure. Ma dove sta il problema? È dovere etico-professionale dei medici impegnarsi al massimo nell’offrire le cure migliori per salvare la vita ai pazienti. Ma se questi non vogliono essere curati, pazienza. Arrivederci e grazie!

FABRIZIO PREGLIASCO ALLA MANIFESTAZIONE NO VAX

Generalizzando, è dovere dello Stato provvedere quanto necessario per tutelare i cittadini, limitando il numero dei decessi e degli ammalati di Long Covid. Lo Stato si è dato da fare? Compatibilmente con la propria zoppicante efficienza, si, lo Stato si è dato da fare.

Arrivati all’85-90% dei soggetti vaccinati, dove sta il problema? Bisogna ancora rincorrere il club “Amici del Covid”: no-vax&no-pass&no-brain, filosofi, guitti pseudogiornalisti, macchiette al vertice dei partiti, sicofanti, terrapiattisti, nani, ballerine, e altra fauna assortita? Ancora pregarli, vezzeggiarli, accarezzarli, lusingarli? Anche no! Tempo scaduto! Tutti a casa in lockdown.

famiglia no vax ricoverata

Saluti da Stregatto

Lettera 25

Caro Dago, Omicron, la Fondazione Gimbe: "Rischiamo 2 milioni di positivi e ospedali pieni". Rischiamo ospedali pieni perché a governarci sono zucche vuote. Perché non è stato reintrodotto l'uso obbligatorio della mascherina ovunque già da inizio novembre o addirittura da metà ottobre?

Una misura semplice che probabilmente avrebbe contenuto di molto il propagarsi del contagio. Forse perché si voleva dimostrare che i vaccini erano tanto efficaci pur sapendo che ciò non corrispondeva alla verità? Quando tenti di fare il furbo prima o poi la paghi. Anzi, la paghiamo noi perché i "signori" che hanno sbagliato si auto-assolvono ogni volta.

Maxmin