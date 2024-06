POSTA – CARO DAGO, CHE LA REGISTA EMMA DANTE, SPUDORATAMENTE, SCRIVA QUELLO CHE TUTTI SANNO, CHE CHI STRILLA DI PIÙ, LO FA PER TORNACONTO, GAY, LQGTB, NON FA CHE PORTARE ACQUA AL MULINO DI VANNACCI: IL MERITO CONTA POCO, COME DA PRASSI IN ITALIA - DOPO AVER ASCOLTATO IL BELLISSIMO MESSAGGIO DI ILARIA SALIS HO PRESO LA MIA DECISIONE. CERCHERÒ DI RUBARE SOLDI DA UNA BANCA PER PAGARE IL MUTUO. SE POI VERRÒ SCOPERTO CHIEDERÒ AI MITICI BONELLI E FRATOIANNI DI CANDIDARMI…

Caro Dago, il pisello degli italiani s'è rimpicciolito: merito della dieta mediterranea?

Elezioni Europee. Francia o Spagna basta che se magna.

(Ripensandoci, meglio Spagna).

Caro Dago, migranti, 80 persone soccorse nel Canale della Manica. Se continuiamo ad essere di manica larga ne arriveranno sempre di più!

Caro Dago, Putin ormai completamente assorbito dal fare la caricatura di Hitler, ha dichiarato che se gli americani smettono di inviare armi all'Ucraina la guerra terminerà in tre mesi. Qualcuno gli ricordi, in particolare gli amici tipo Salvini, che se lui si ritira dall'invasione la guerra termina immediatamente.

Dagosuper, elezioni europee, molti politici, per "criminalizzare" gli avversari, da settimane stanno ripetendo la solita banale tiritera: "Non votate quei candidati che, una volta eletti, non andranno in Europa". Ma sono gli stessi personaggi bla-bla che alle elezioni politiche, per garantirsi un posto sicuro in Parlamento, si candidano in tutti i collegi possibili, perchè nessuno vuol rischiare l'elezione candidandosi in un solo collegio!

hunter e joe biden

Caro Dago, Usa, Biden non intende graziare il figlio Hunter se condannato. Farà pressione sui giurati affinché lo assolvano?

Caro Dago, dopo aver ascoltato il bellissimo messaggio di Ilaria Salis ho preso la mia decisione. Cercherò di rubare soldi da una banca per pagare il mutuo. Se poi verrò scoperto chiederò ai mitici Bonelli e Fratoianni di candidarmi, va bene tutto basta non andare in galera e poi mi batterò contro...le ingiustizie.

Caro Dago, Biden: "L'Ucraina può usare le nostre armi vicino al confine con la Russia". Non vorremmo essere al posto del povero Zelensky, rimbam-Biden dice un giorno bianco e un giorno nero: per capire cosa pensa ci vorrebbe Nostradamus!

Caro Dago

pare che Ilaria Salis abbia occupato abusivamente degli alloggi a Milano. Beh, ora ha una dépendance a Budapest.

Caro Dago

i candidati italiani alle elezioni Europee credono ancora di vivere nel 1945, allora gli dico: io che vi devo votare, sto vivendo nel 2024 e pretendo che anche voi vi adeguate alle situazioni ed esigenze del 2024 e non a ciò che è stato 80 anni fa ! O forse il perenne richiamo al ventennio è un facile espediente per non affrontare mai le sfide di presente e futuro?

Caro Dago,

ancora una volta l'Italia si distingue per non essere uno Stato moderno. Il riferimento è alle elezioni europee, dove siamo l'unico Stato, di 27, dove si vota in due giorni. La scelta è dell'attuale governo che, una volta al potere, in contraddizione, con anni di battaglie per votare in uno solo giorno, come stabilito nel lontano 2016, ha preso la decisione agli inizi del 2023 di ritornare a votare in due giorni. Una scelta sbagliata, nel silenzio anche delle

opposizioni. Evidentemente questo governo pensa che, votando in due giorni, gli elettori andranno a votare, ma dubito, perché ci vuole ben altro. Cordiali saluti. Giovanni Attinà .

Preclaro Dago,

ma se la Social Card 2024 da 500 euro per redditi bassi è, come dice l'opposizione 5stelle compresi, "elemosina elettorale" per chi la riceve allora la card del fu reddito di cittadinanza che arrivava anche a 1200/1400 euro cos'era? Un "Terno elettorale"? Tra l'altro erogata urbi et orbi... e praticamente senza controlli...

Caro Dago, Tajani: "Sull'Ucraina non siamo con Macron, no all'escalation". Europa divisa, quindi, proprio come voleva Putin... Il leader francese è l'unico, tra quelli occidentali, ad aver incontrato di persona il presidente russo dopo lo scoppio della guerra. Visto quanto sta succedendo vien da chiedersi: su cosa si saranno accordati i due?

Una presa d’atto di una bella realtà in un momento elettorale. In Italia il primo partito italiano è guidato da una donna, la quale è anche il Capo del Governo Italiano. In Italia il primo partito dell’Opposizione è guidato da una donna. In Italia la prima casa editrice è guidata da una donna. In Italia il sistema scolastico nel suo insieme è dominato dalle donne. Bisogna dire che il nostro Paese è sulla buona strada. Continuiamo così, che è meglio!

Dagosapiens, in Italia siamo abituati a penare e alla penuria, ma questa non ce la dovevi dire: ci si è ridotto anche il pene, maledizione! Abbiamo perso il 20% della lunghezza! Le statistiche dicono che gli africani …tengono duro -e non si discute ...ci mancherebbe- ma noi veniamo (.?.) addirittura dopo gli inglesi e gli svizzeri! Anche questa ci doveva capitare.

E va be’: almeno ora so perché mia moglie nell’intimità da un po’ di tempo aveva quello sguardo perplesso… Mah, coraggio. Goliardicamente canteremo: ...taglieremo un pezzo del vostro da aggiungere al nostro in modo che il nostro ...ecc ecc .

Vittorio Madavoièvenutoqualcunoamisurare? ExInFeltrito

Dago,

Che la regista Emma Dante, in questo caso non nomen omen; spudoratamente, scriva quello che tutti sanno, che chi strilla di piu', lo fa per tornaconto, gay, lqgtb, non fa che portare acqua al mulino di Vannacci: il merito conta poco, come da prassi in Italia.

