Lettera 1

A chi di dovere,

ivermectina 1

Relativamente all'articolo interessantissimo sull'ivermectina e l'università di Liverpool di ieri 21 gen 2021 15:20, manca un accenno al fatto che la molecola è stata brevettata come anti-virale 10 anni fa da noi ricercatori italiani! E' un orgoglio averne trovato per primi le capacità antivirali. Questa scoperta ha suscitato l'interesse del mondo virologico per questa molecola che negli anni ha rivelato le sue capacita antivirali su diversi virus, e oggi, fortunatamente, anche su covid!

Cordialità

ivermectina

Eloise Mastrangelo, PhD

CNR-Biophysics Institute

http://users.unimi.it/biolstru/ibf-cnr-lab.html

Lettera 2

Caro Dago, per evitare il solito tafazzismo italico, potresti dare atto che come da comunicato stampa di aprile 2020 del CNR ( https://www.cnr.it/it/news/9341/una-potenziale-arma-contro-il-covid-19-da-un-brevetto-made-in-italy ) la scoperta degli effetti dell’ivermectina non è cosa di oggi ma risale addirittura a ricerce del 2009 e a un brevetto italiano? Il Financial Times fa lo gnorri o davvero l’articolo è di uno sprovveduto, visto che nel Commonwealth alla ricerca avevano partecipato anche università australiane… Insomma l’articolo è come la fantozziana Potiomkin… con quel che ne consegue…

IL DISCORSO DI JOE BIDEN DOPO IL GIURAMENTO 1

Lettera 3

Caro Dago, Casa Bianca, nello Studio Ovale di Joe Biden trova posto anche un ritratto di George Washington, che quando morì aveva nella sua tenuta di Mount Vernon ben 317 schiavi. Chissà come la prenderanno quelli di Black Lives Matter.

Piero Nuzzo

Lettera 4

Caro Dago, reddito di cittadinanza, manifestazione dei "navigator" il 9 febbraio a Roma e in altre città. Lavoro troppo gravoso e mal pagato?

manifestazione black lives matter al lincoln memorial 28 agosto 2020

Furio Panetta

Lettera 5

Caro Dago, i lavori per adattare il vaccino anti-Covid alle varianti sono iniziati. Notizia che desta grande sorpresa. Non avevano detto che era ugualmente efficace anche per le varianti? Quante volte ancora ci prenderanno per i fondelli?

E.S.

Lettera 6

ivermectina 4

Caro Dago, Russia, i social rimuovono i post sulle proteste pro-Navalny. Ora vedremo se ci sarà un grande applauso come c'è stato, salvo rare eccezioni, quando hanno oscurato tutti gli account di Trump.

Tas

Lettera 7

alexei navalny arriva a mosca

Severgnini: "Trump se ne va, il mondo può tirare un sospiro di sollievo". Veramente mi risulta che Trump non abbia bombardato nessuno, al contrario dei vari Clinton e Obama, oltre ad aver portato a più miti consigli il dittatore della Corea del Nord che ha smesso di sparare i suoi missili qua e là. Sono proprio curioso di vedere se Biden riuscirà ad avere gli stessi risultati.

Lettera 8

Caro Dago

conte e casalino

È giusto rimarcare che in Francia la pandemia di sta risvegliando ma si dovrebbe anche sottolineare che nonostante abbia avuto 600 mila contagiati in più del nostro paese, ha anche 12 mila morti in meno e considerando che ha 8 milioni di abitanti più dell’Italia dimostra inequivocabilmente che l’Italia e il suo governo non sono l’esempio che Casalino e giornali compiacenti vorrebbe farci credere.

Au revoir

Lorenzo Cesa

Roberto

Lettera 9

Caro Dago,

ieri, alla notizia che Cesa era indagato, il M5S ha immediatamente e sdegnosamente chiuso la strada ad ogni possibilità di dialogo con l’UDC. Oggi pure Zingaretti risulta indagato.

MASSIMILIANO FEDRIGA

Dobbiamo quindi pensare che il M5S romperà col PD o si dimenticherà di un altro dei tanti dogmi di fede oramai del tutto abbandonati che avevano caratterizzato la sua nascita, mai con gli indagati, e volgerà la testa da un’altra parte fingendo di non vedere ?

Pietro Volpi

Lettera 10

lo stabilimento fca di mirafiori riapre dopo il lockdown 14

Caro Dago, il Tar del Fvg ha respinto - perché non ci sono i tempi tecnici per organizzare il rientro in classe - il secondo ricorso presentato da un gruppo di genitori, contro la seconda ordinanza firmata dal governatore Fvg Massimiliano Fedriga, "che blocca la ripresa della didattica in presenza nelle scuole superiori di secondo grado della regione". "Ne usciamo comunque vincitori", ha affermato l'avvocato Filippo Pesce, legale dei ricorrenti. Ah, ecco. L'importante era vincere non che i ragazzi tornassero a scuola.

Federico

carlos tavares 3

Lettera 11

Caro Dago,

Tavares visita gli stabilimenti italiani di FCA di Mirafiori e Melfi; Elkann ha visitato quelli francesi di PSA? Tanto per capire chi ha comprato chi

Glinder

Lettera 12

Caro Dago,

vediamo di capirci, l'Invermictina riduce del 75% la mortalità nei pazienti gravemente affetti di Covid-19, che poi sono soggetti ultra ottantenni che costituiscono lo 0,5% della popolazione. Quindi resterebbe lo 0,05*0,25= 0.0025 % di mortalità, che per la medicina è un dato trascurabile.

Però dobbiamo restare reclusi, con le museruole e dobbiamo vaccinarci...

conte e casalino - Grande Fratello Chigi

Il discorso non fa una piega. Tutto scientifico.

Johnkoenig

Lettera 13

Caro Dago,

ho letto con una certa sorpresa le dichiarazioni di Arcuri circa la volontà di valutare se sia possibile intraprendere vie giudiziarie per i ritardi della Pfizer nella fornitura dei vaccini. Da quanto si sa circa i contratti parrebbe proprio di no, non solo ma anche visto il fatto che l'Unione Europea ha ufficializzato che intendeva fregare la Pfizer con il giochino delle dosi ottenibili da una fiala da 5, dimenticandosi di aver acquistato dosi e non fiale (l'Italia potrebbe avere in questo una parte non secondaria).

domenico arcuri

Ma non è questo il motivo della sorpresa, quanto piuttosto: perché allora Arcuri non ha avviato azioni legali per i ritardi nelle forniture di mascherine, dei banchi scolastici peraltro inutili, delle assunzioni di personale sanitario, un sacco di altri colpevolissimi ritardi e, magari, qualche esposto per le enormi provvigioni pagate, presumo non direttamente ma, alla fine della storia e con fondi pubblici, a strani personaggi?

Ah, già, dimenticavo: sono tutte cose per le quali il commissario è lui.

Lettera 14

george orwell

Caro Dago,

ieri è stato il 70esimo anniversario della morte di George Orwell e sono scaduti i diritti sui suoi scritti. È un' occasione per conoscere uno degli scrittori più interessanti del secolo passato, quasi sempre ed ingiustamente relegato all' unico ruolo di scrittore di romanzi distopici.

Al di là dei suoi due più celebri romanzi che permettono ai più di poter dire "ho letto Orwell" si può scoprire un uomo curioso che si è fatto osservatore del mondo senza i fronzoli più disparati tipici di altri scrittori suoi contemporanei.

Se a qualcuno piace immaginare come deve essere stato sedersi ad una terrazza di un bistrot parigino con Hemingway e Fitzgerald, con Orwell si scopre quanto lerce fossero le cucine degli stessi bistrot.

ivermectina 3

Fuggito in maniera rocambolesca dalla Spagna dilaniata dalla guerra civile ci raccontava quanto la sinistra fosse idiota già allora, con i comunisti al governo spagnolo che invece di combattere unicamente i fascisti di Franco si rompevano le corna fra di loro per le loro velleità rivoluzionarie.

Saluti,

Mauro da Faenza

ALEXEI NAVALNY VIENE PORTATO IN CELLA

Lettera 15

Caro Dago, il Parlamento europeo ha chiesto il rilascio immediato e incondizionato dell'oppositore russo Aleksey Navalny e ha invitato i Paesi Ue ad "inasprire sensibilmente le misure restrittive dell'Unione nei confronti della Russia". E invece per i casi Giulio Regeni e Patrick Zaki quali misure restrittive Ue ci sono nei confronti dell'Egitto?

U.Novecento

Lettera 16

asia argento weinstein

Caro Dago, oltre che da Harvey Weinstein, Asia Argento si ricorda di essere stata stuprata pure da Rob Cohen. A quando il terzo segreto di Asia? Ci verrà rivelato da un Papa fra una cinquantina d'anni?

A.Sorri

Lettera 17

Caro Dago, il reggente dei " truffatori degli italiani " (definizione dei grillini da parte di De Benedetti e Paragone, due che di persone se ne intendono) tale Crimi ha tuonato " mai più con Renzi" facendo ridere tutta Italia ricordando i 10-100-1000 "mai" cambiati per la logica dello...stipendio. Ricordiamone alcuni; mai tap, mai tav, mai vax, mai con lega, mai con partito di Bibiano, mai con altri partiti..aspettiamo pochi giorni e vedremo la millesima giravolta grillina.

Ma chi vi crede più...

FB

VITO CRIMI GIUSEPPE CONTE

Lettera 18

Gentili signori basta basta sentiamo tutti puzza di presa per i fondelli oggi il solito super man virologo ci dice che la seconda dose non e’ necessaria anzi fa benissimo …..basta basta….a questa pietosa vergognosa presa per i fondelli!! il popolo stupido non e’ e non vuole passare per stupido Saluti V grassi

MEME SUL VACCINO PFIZER

Lettera 19

Caro Dago, non abbiamo più i vaccini - la Pfizer continuerà a inviare dosi ridotte - però abbiamo gli spot del premio Oscar Giuseppe Tornatore, che invitano a vaccinarsi. Non potremmo utilizzare quelli che utilizzerebbe lui nei suoi film?

Leo Eredi

Lettera 20

Caro Dago, "Lasciami in pace". È la democraticissima risposta di Joe Biden a un giornalista che gli contestava che 100 milioni di vaccini in 100 giorni non sono pochi. Tutt'altro rispetto a Trump!

Ranio

ivermectina 2

Lettera 21

Caro Dago, Renzi al Governo: "Fermiamoci finché siamo in tempo". Ha ragione. Andando a votare ogni singolo parlamentare perderebbe ben 350 mila euro di stipendio che invece incasserebbe se si portassero a termine i due restanti anni di Legislatura.

Axel

Lettera 22

Dago Indispensabile,

ANDREA ORLANDO

alcune foto dell' on. Andrea Orlando ricordano un personaggio creato da Verdone o il tardo Mughini parlante in TV, sguardo fisso verso il cielo. Sarà un segno degli illuminati ?

Saluti - peprig -

Lettera 23

Caro Dago, Covid, Ursula von der Leyen: "Nuove zone epidemiologiche rosso scuro". Non riuscendo a procurare i vaccini per i 27 Stati membri, la presidente della Commissione Ue ha deciso di dilettarsi con la pittura?

Giacò

RENZI CONTE

Lettera 24

Caro Dago, la speaker della Camera Usa, Nancy Pelosi: "Il processo di impeachment a carico di Donald Trump non è in contrasto con l'appello all'unità degli Stati Uniti lanciato dal nuovo presidente Joe Biden". Ma certo che no. Fa il paio con un altro provvedimento altamente unificante: la chiusura degli account social di tutti quelli che la pensano diversamente dalla sinistra.

Tommy Prim

Lettera 25

ANDREA ORLANDO

Caro Dago, c'è ancora qualche anima bella che crede nella favola dell' Unione Europea? Le sue pletoriche e costosissime istituzioni, a partire dal parlamento, servono al massimo per stabilire a che ora iniziare la pesca delle sardine, per le questioni veramente importanti non esiste, come nel caso dell'immigrazione clandestina, il commercio estero e i rapporti internazionali. Da ultimo abbiamo appreso la UE non è nemmeno capace di stipulare un semplice contratto di fornitura con una società farmaceutica.

Nemmeno fosse l'artigiano sotto casa fregato dalla multinazionale pirata.

Ma ci possiamo fidare di questa gente?

FB