Antonello Guerrera per www.repubblica.it

Le pretese di Meghan Markle, i retroscena clamorosi sull’ex attrice americana che “voleva essere pagata” dai Windsor, lo psicodramma di Harry durante la fuga, i timori di essere “scavalcato” dal principino George. C’è un nuovo libro esplosivo sulla Royal Family. Si chiama "Courtiers: The Hidden Power Behind The Crown”, ossia “Gente di Corte: il potere nascosto dietro la Corona”, e lo ha scritto Valentine Low, stimata corrispondente reale del Times. L’opera è piena di rivelazioni sugli ultimi turbolenti anni della Famiglia Reale, culminati con la morte della regina Elisabetta l’8 settembre scorso.

Innanzitutto, ci sono i tormenti interiori di Harry, nel pieno dei preparativi della sua fuga in California insieme alla moglie Meghan Markle. Secondo il resoconto di Low, il giovane duca del Sussex temeva di “diventare presto irrilevante” nella Royal Family a causa dell’ascesa del principino George, quando questi sarebbe diventato maggiorenne. George oggi ha 9 anni ed è secondo in linea di successione al re Carlo III, dietro al padre William. Una fonte nel libro spiega come Harry fosse preoccupato di avere soltanto “pochi anni di visibilità rimasti”, a causa della crescita di suo nipote.

Non solo. Secondo il resoconto di Low, in quei mesi di profondo disagio prima della fuga in California, Harry si sarebbe rifiutato anche di incontrare il fratello maggiore William, con il quale i rapporti si stavano progressivamente deteriorando. Secondo un’altra fonte nel libro, al di là delle frizioni tra i due, il duca del Sussex "temeva che lo staff dell’attuale principe del Galles avrebbe poi mandato soffiate e leak ai tabloid contro di lui, dopo il meeting”.

Harry invece, prima del matrimonio con Meghan, avrebbe incontrato la nonna regina Elisabetta che “lo avrebbe rimproverato severamente”. Questo perché, come si specula da molti mesi oramai, Meghan avrebbe voluto indossare addirittura la tiara della sovrana per il grande giorno delle nozze a Windsor. Al secco rifiuto di Elisabetta, Harry avrebbe chiesto un incontro per lei, per essere rimesso in riga prontamente dalla nonna.

Non solo: nel 2019 Elisabetta avrebbe poi avuto una telefonata di fuoco con il nipote, poco prima che Meghan iniziasse un lungo attacco ai media per la vicenda delle lettere private passate dal padre Thomas Markle al Mail on Sunday. Nella circostanza, “Harry ha avuto un attacco di nervi”, dice l’insider a Low. "Era così nervoso e teso che il suo segretario privato, Sam Cohen, gli disse: “Harry, fatti una birra prima di parlare con Sua Maestà…”.

Ma non è finita qui. Perché nel libro di Low, che si preannuncia bestseller, ci sono due retroscena eclatanti proprio sulla duchessa del Sussex. Primo: nel 2018, durante alcuni impegni per la Royal Family, Meghan avrebbe detto: “Dovrei essere pagata per tutto il lavoro che faccio...”. Secondo: appena iniziato a frequentare Harry nei mesi antecedenti al loro matrimonio nel maggio dello stesso anno, l’americana avrebbe minacciato di lasciarlo se non avesse reso immediatamente pubblica la loro relazione. Cosa che Harry fece prontamente.

