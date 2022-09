"UN DRAGHI BIS? LE PROBABILITÀ, SECONDO ME, SONO AL 90%" - CARLO CALENDA FA I CONTI CON IL PALLOTTOLIERE: “BASTA CHE NOI PRENDIAMO DAL 10 AL 12%, E L'UNICO GOVERNO POSSIBILE SARÀ QUELLO DI DRAGHI, MA SENZA I CINQUESTELLE. NON CONSENTIREMO CHE SE NE FORMI UN ALTRO” - “DRAGHI SI E’ DETTO INDISPONIBILE? ANCHE MATTARELLA SI ERA DETTO NON DISPONIBILE AL SECONDO MANDATO: MA QUANDO LA PATRIA CHIAMA, LE PERSONE RESPONSABILI RISPONDONO”

CARLO CALENDA MATTEO RENZI

(ANSA) - "Un Draghi bis? Le probabilità, secondo me, sono al 90%". Lo dice, in un'intervista all'Unione Sarda, il leader di Azione, Carlo Calenda, spiegando però che questa possibilità si potrebbe realizzare se ci saranno alcune condizioni: In primis, "basta che noi prendiamo dal 10 al 12%, e l'unico governo possibile sarà quello di Draghi. Non consentiremo che se ne formi un altro".

E sulla dichiarata indisponibilità del premier uscente Calenda argomenta: "Anche Mattarella si era detto non disponibile al secondo mandato: ma quando la Patria chiama, le persone responsabili rispondono. Draghi non poteva dire altro". Formare un nuovo governo di unità nazionale con un "grande polo liberale riformista repubblicano, di supporto all'agenda Draghi, ma senza i 5Stelle" è una prospettiva che Calenda ritiene a portata di mano proprio grazie "al sistema elettorale proporzionale e un M5S alto. I

carlo calenda dopo l accordo con renzi 4

l centrodestra non avrà la maggioranza. E poi la destra è sfasciata al suo interno. Non vedo una prospettiva di governo di destra. Berlusconi e Salvini si sganceranno un istante dopo il voto. Dall'altro lato, il Pd addirittura dice di non voler governare con i suoi stessi alleati, Fratoianni e Bonelli. Se non si ricrea una larga coalizione con Draghi presidente, il Pd tornerà subito col M5S", conclude il leader di Azione.