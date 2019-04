"SENZA DI ME SALVINI NON AVREBBE FATTO NULLA" - OSPITE DI “ACCORDI & DISACCORDI”, IL MINISTRO “TONTINELLI” RIVENDICA I MERITI CHE NESSUNO GLI RICONOSCE: “NON VADO IN GIRO A DIRLO, NON M'IMPORTA NULLA. L'IMPORTANTE È CHE CI SIANO MENO MORTI E MENO BARCONI CHE PARTONO DALLE COSTE LIBICHE - L'ERRORE PIÙ GRANDE CHE HO FATTO? NON SO QUAL È: LO SAPRÒ QUANDO INIZIERÒ A PENSARE UN PO' AI CAZZI MIEI…”

Dal “Fatto quotidiano”

"Senza di me Salvini non avrebbe fatto niente. Ma non vado in giro a dirlo, non m' importa nulla. L' importante è che ci siano meno morti e meno barconi che partono dalle coste libiche", ha detto ieri sera il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Danilo Toninelli, ospite di Accordi e Disaccordi sul Nove.

IL BUCO NERO DI DANILO TONINELLI

"L' errore più grande che ho fatto? Non so qual è: lo saprò quando non avrò più questa impostazione mentale di fare tutto per il bene dei cittadini e inizierò a pensare un po' ai cazzi miei", ha detto il ministro a proposito del futuro: "Mi auguro di riuscire a recuperare il lavoro di padre che sto facendo malissimo: mi importa poco di quello che farò, ho imparato a vivere alla giornata. Sicuramente rimarrò in un contesto politico, non devi essere sempre un frontman: puoi sempre aiutare gli altri stando dietro. La regola dei due mandati è sacrosanta". "Lei comprerebbe oggi un' auto elettrica, magari con i bambini come il sottoscritto che fa viaggi lunghi, e che c' è una colonnina per la ricarica ogni 200 chilometri? La comprerò, come gli altri cittadini, quando avrò contribuito a creare le condizioni per le colonnine per la ricarica".

DANILO TONINELLI CONTE TONINELLI salvini toninelli salvini toninelli DANILO TONINELLI E IL RISCALDAMENTO GLOBALE