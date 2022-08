IL "SULTANO" CI PRENDE PER IL CURDO – STOCCOLMA HA CEDUTO AL RICATTO DI ERDOGAN: IL PRESIDENTE TURCO AVEVA CHIESTO LINEA DURA CONTRO I “TERRORISTI” CURDI IN CAMBIO DELL’OK ALL’INGRESSO NELLA NATO DI SVEZIA E FINLANDIA. ED ECCOLO ACCONTENTATO: È STATO ARRESTATO L’ATTIVISTA ZINAR BOZKURT, CHE SARÀ ESTRADATO IN TURCHIA. ALLA FINE I POVERI CURDI LA PRENDONO SEMPRE IN SACCOCCIA, NONOSTANTE CI ABBIANO PARATO LE CHIAPPE CONTRO L’ISIS IN SIRIA…

Monica Perosino per “la Stampa”

Zinar Bozkurt

Alle cinque di venerdì mattina agenti della polizia e della Säpo hanno arrestato l'attivista curdo Zinar Bozkurt, che vive in Svezia da otto anni. Da un momento all'altro verrà estradato in Turchia, dove il carcere non è, tutto sommato, la cosa peggiore che gli potrebbe capitare.

L'arresto di questo ragazzone di 26 anni potrebbe essere la materializzazione delle paure della diaspora curda in Scandinavia, che fin dai primi colloqui per l'ingresso della Svezia nella Nato, ha continuato a ribadire che «saranno i curdi a essere sacrificati al ricatto turco per l'adesione all'Alleanza».

VERTICE NATO MADRID - ERDOGAN TOGLIE LIL VETO A SVEZIA E FINLANDIA

Nella sua domanda di asilo del 2016 Zinar Bozkurt aveva affermato di essere perseguitato in Turchia a causa della sua identità di curdo, della sua omosessualità e del suo impegno nell'Hdp. Sei mesi fa la sua domanda è stata respinta. Il fattore decisivo è stato il rapporto della Säpo sui legami di Bozkurt con il Pkk.

Durante l'interrogatorio in carcere la polizia lo ha accusato di simpatizzare per l'Hdp (partito d'opposizione turco che, secondo Erdogan e i suoi, avrebbe legami con il Pkk), e per le Ypg/Ypj, le Unità di Protezione Popolare del Rojava. Per i servizi svedesi «è una minaccia alla sicurezza dello Stato», quindi addio Bozkurt.

Zinar Bozkurt

Il tempismo dell'arresto è quantomeno sospetto, anche se, dicono i più prudenti, la decisione dell'estradizione era stata presa prima della decisione di Stoccolma di entrare nella Nato. Ma da qualunque parte la si guardi, questa estradizione sembra una concessione a Erdogan.

Da maggio la Turchia minaccia di porre il veto alle richieste di adesione alla Nato di Svezia e Finlandia a meno che i due Stati non rispettino le sue richieste di reprimere i gruppi che Ankara considera terroristi. Stoccolma ed Helsinki non sono d'accordo sul fatto che tutti i gruppi sulla lista di Ankara (33) siano terroristi.

erdogan felice mentre bombarda i curdi

Ad esempio, tutti e tre considerano il Pkk un gruppo terrorista, ma solo la Turchia vede i gruppi curdi con sede in Siria, come l'Ypg, come terroristi. Erdogan, che tra una settimana sarà a Stoccolma, aveva revocato il suo veto all'adesione di Finlandia e Svezia solo dopo il memorandum che impegna Stoccolma e Helsinki a «occuparsi delle richieste turche di estradizione» di sospetti terroristi curdi.

Una formulazione vaga, che ieri potrebbe aver preso concretezza. «Così il governo svedese vuole sacrificare un giovane curdo al dittatore Erdogan - ha detto Confederazione europea curda Kcdk -. Ma i diritti umani non devono essere calpestati per entrare nella Nato». -

