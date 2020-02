RADIAZIONI DI CERNO-BYL - QUELLA PAZZARIELLA DI TOMMASO CERNO MOLLA IL PD, S’AVVIA VERSO “ITALIA VIVA” E POI CAMBIA IDEA E SI ISCRIVE AL GRUPPO MISTO - STESSO CERNO AVREBBE SPIEGATO AD ALCUNI COLLEGHI CHE IL SUO DIETROFRONT È DOVUTO A DISSAPORI CON MATTEO RENZI CHE NON AVREBBE MANTENUTO DEGLI ACCORDI PRESI CON LUI…

Il senatore Tommaso Cerno, che aveva lasciato il Pd nelle scorse settimane, non si iscrive più al gruppo di Italia viva al Senato, ma passa al gruppo Misto. La notizia, che circolava stamattina a Palazzo Madama, è confermata dalla capogruppo del gruppo Misto Loredana De Petris. Lo stesso Cerno avrebbe spiegato ad alcuni colleghi che il mancato approdo fra i renziani sarebbe dovuto a dissapori con Matteo Renzi che non avrebbe mantenuto dei patti sottoscritti con lui.

Cerno aveva lasciato il Pd lo scorso 19 febbraio e aveva spiegato così la sua decisione: "Voglio guardare i contenuti. E questi contenuti -spiega- sono temi fondamentali, che mi hanno spinto a lasciare il Partito democratico. Io appartengo all'area laica socialista e sono naturalmente schierato con i garantisti. Non è possibile accettare un processo eterno, non possiamo accettare queste intercettazioni: come giornalista ne ho avuto a che fare e so bene di cosa sto parlando".

Cosa succederà al Conte bis? "Questo governo -replica Cerno- è già in fase di prescrizione a sua volta. Non può durare, mi sembra ovvio. Perlomeno, non può durare se prima non scioglie questo contenzioso fondamentale e divisivo". Nei giorni successivi Cerno era stato protagonista di una dura polemica con il Pd milanese sul mancato versamento del contributo alla federazione. "Il Pd di Milano ritiene che io debba dire quello che dice Sala, ma che soldi devo dare? Io non sono iscritto al Pd, non faccio parte del Pd. Sono stato eletto con il Pd, ma cosa c'entra questo? Si chiama strozzinaggio, si chiama pizzo, mi han chiesto il pizzo", aveva detto.