DAGONEWS

In un Transatlantico semideserto alcuni leghisti notavano nei giorni scorsi che la calendarizzazione dell’udienza di Cassazione per il "suocero" del Capitone prende tempi stranamente molto, molto lunghi. La condanna in appello per il Credito Cooperativo è del luglio 2018. Per dire, Formigoni è stato condannato in appello nel settembre 2018 e già a febbraio 2019 la Cassazione si occupava di lui. Per non parlare del Banana, condannato in appello nel maggio 2013 e dalla Cassazione dopo soli 3 mesi. Come mai per Denis Verdini ci vuole così tanto tempo per sapere se sarà assolto o condannato o se il processo va rifatto? Ah, saperlo…

Dietro al probabile passaggio alla Lega di una insospettabile quanto seducente e provocante senatrice pentastellata, sembra non ci sia solo una questione di vedute politiche ma una torbida storia pecoreccia con due senatori del Capitone. Il seguito alla prossima puntata...

Massimo Bray scrive i suoi articoli di benevola comprensione verso l’Iran e di critica contro il puzzone americano, come il recente “Non si esporta la democrazia con le bombe” su Huffpost. Ma visto che si firma e scrive in qualità di “Direttore generale della Treccani” siamo sicuri, ma proprio sicuri sicuri, che il consiglio d’amministrazione dell’Istituto dell’Enciclopedia Italiana e i suoi importanti soci siano d’accordo con questa deriva mogheriniana? Ah, saperlo…

Tra chi vomita fiele contro il presidente americano un giorno sì e l’altro pure ecco ora anche Massimo Teodori, che non perde occasione nei suoi articoli per insultare Trump. Lo definisce “megalomane e narcisista”. I deputati trumpiani di casa nostra si chiedono perché nel 2001 non descrivesse Berlusconi come megalomane e narcisista (in fondo ci poteva stare…) quando andava a trovarlo a Palazzo Grazioli per farsi candidare in Forza Italia, riuscendo poi a farsi trombare in un collegio blindato come quello di Cinisello Balsamo...

Laura Ravetto si presenta sul suo profilo Instagram come “Member of the Italian Congress”. Magari qualcuno potrebbe ricordarle con in Italia non esiste un “Congresso” come negli Usa, in Brasile, nelle Filippine o in Messico, ma un Parlamento. E da noi la “Lower House” si chiama e si traduce “Chamber of Deputies” come anche in Romania, Giordania, Repubblica Ceca, Tunisia, Lussemburgo, Malta e così via. O al massimo “Parliament”. Basterebbe andare su Wikipedia…

Come mai uno studio legale di Tirana continua a pubblicizzare tra i suoi soci la ministra per la Pubblica Amministrazione Fabiana Dadone, con tanto di campi di attività, specializzazione, telefono e indirizzo in Albania? E se ha fatto praticantato legale ma non è mai divenuta avvocato, come mai risulta presentata nel link web dello studio legale come “avv fabiana dadone”? Ah, saperlo… http://www.legalealbania.com/al/en/avv-fabiana-dadone/

Due deputati Pd pranzano alla buvette della Camera la settimana scorsa, durante i voti in aula ad alcune mozioni. "Tieniti forte. Federica Mogherini…" e l'altro interrompe provocando: "Ma è ancora in lutto per gli attacchi all’Iran di queste settimane?". "E fammi parlare, su! Allora, è entrata a far parte dei vertici dell’organizzazione internazionale Crisis Group". "Che roba è?" chiede l'altro. "Un gruppo che ha sede a Bruxelles e ha come scopo la prevenzione dei conflitti armati e la gestione delle crisi internazionali". "Insomma la pace nel mondo, come Miss Italia" ride il secondo deputato. E continua: "Ma lo sapevano i cacciatori di teste che nei corridoi di Palazzo Berlaymont la nostra Lady Pesc era soprannominata Deep Vacuum?", e giù risate...

Come mai sul sito web del Ministero degli Esteri nella pagina del ministro le posizioni del Capo Segreteria e del Segretario Particolare di Luigino appaiono ancora vacanti a così tanti mesi dalla nomina? Ritardo nell’aggiornamento del sito? Ah, saperlo…

Le amiche più care di Gabriellina Giammanco ricordano il suo debole di sempre per l’attore Kim Rossi Stuart. Guardate ora le foto del marito, non notate proprio nulla?

Avviso ai naviganti. Per chi ha la fortuna di averlo nei suoi contatti whatsapp il potentissimo Andrea Paganella, capo dello staff di Matteo Salvini, spesso pubblica come status la foto in viaggio col Capitone, treno o aereo che sia…

