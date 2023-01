C’E’ DEL CASHLESS IN DANIMARCA! BEPPE GRILLO ESALTA IL MODELLO DEL PAESE NORDICO CHE NEL 2022 PER LA PRIMA VOLTA NON HA SUBITO RAPINE IN BANCA GRAZIE AI PAGAMENTI DIGITALI - "PRENDIAMO ESEMPIO, DIVENTIAMO SOCIETÀ CASHLESS. IN DANIMARCA DI CIRCA 800 FILIALI BANCARIE SOLO CIRCA 20 HANNO ANCORA PERSONALE CHE GESTISCE DEPOSITI E PRELIEVI" - QUELLA CONTRO IL CONTANTE È UN VECCHIO CAVALLO DI BATTAGLIA DEL M5S…

Da repubblica.it

BEPPE GRILLO A ROMA

Beppe Grillo torna a parlare sul suo blog. Questa volta il fondatore del M5s parla di "società cashless" portando come esempio positivo la Danimarca che - come emerge dai dati di Finans Danmark - nel 2022 per la prima volta non ha subito rapine in banca grazie ai pagamenti digitali. "Nel 2021- continua Grillo - il paese nordico ha avuto una sola una rapina in banca, in calo rispetto alle 222 di due decenni fa. L'anno scorso, nel 2022, non ne è avvenuta nessuna".

Secondo Finansforbundet (il sindacato dei lavoratori del settore finanziario) il bassissimo uso del contante nelle transazioni dei finlandesi ha spinto gli istituti di credito del Paese a ridurre i servizi di cassa.

"Prendiamo esempio", esorta il garante del M5s, che aggiunge: in Danimarca "di circa 800 filiali bancarie solo circa 20 hanno ancora personale che gestisce depositi e prelievi. La riduzione del numero di cassieri in Danimarca è in gran parte dovuta al fatto che la maggior parte dei pagamenti viene effettuata tramite carte di pagamento o altre opzioni di pagamento digitali. La banca centrale danese ha riferito nel marzo dello scorso anno che l'uso del contante si è quasi dimezzato, passando dal 23% dei pagamenti nel 2017 al 12% nel 2021".

giorgia meloni pos

La questione delle transazione elettroniche è stata al centro del dibattito sulla legge di bilancio. Il governo Meloni, salvo poi fare marcia indietro, aveva intenzioni di innalzare il limite all'utilizzo del contante e abolire l'obbligo per gli esercenti di accettare i pagamenti digitali sotto i 60 euro. Quella contro il contante è un vecchio cavallo di battaglia del M5s. Non a caso fu il governo giallo-rosso, guidato dal presidente pentastellato Giuseppe Conte, ad aver introdotto il cashback di Stato per i pagamenti con carta. Una misura, quella voluta da Conte, poi abolita dal governo Draghi nonostante le proteste del Movimento.

grillo yacht