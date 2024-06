SALVINI HA PERSO IL 25% IN CINQUE ANNI MA SE LA PRENDE CON BOSSI: “È STRANO CHE L’EX SEGRETARIO DEL PARTITO IL GIORNO PRIMA DELLE ELEZIONI DICA CHE VOTA UN ALTRO PARTITO. NON MI PIACCIONO QUELLI CHE SCAPPANO E CAMBIANO BANDIERA. ENTRO L'AUTUNNO CI SARÀ IL CONGRESSO FEDERALE” – ANCHE VANNACCI AZZANNA IL SENATUR: "CAMBIARE IDEA ALL'ULTIMO È POCO LEALE" – IL MESSAGGIO DEL "CAPITONE" ALLA PREMIER SULLE ALLEANZE IN UE: “IL CENTRODESTRA È SOLIDO, UNITO E VINCENTE. CONTO CHE NON SI DIVIDA A BRUXELLES. NON VORREI CI FOSSERO ALTRI 5 ANNI DI VON DER LEYEN…” - VIDEO

(ANSA) - "Siamo vivi, certo con alcune stranezze, con l'ex segretario del partito che il giorno prima del voto dice che vota un altro partito... Le condizioni interne non sempre sono state comode ma i leghisti ci hanno messo l'anima": così il leader della Lega Matteo Salvini in via Bellerio sulle parole di Umberto Bossi. "Ringrazio chi non ha mai tradito, non mi piacciono quelli che scappano e cambiano bandiera a seconda delle convenienze - ha aggiunto -. La Lega è nata 40 anni fa e ci sarà fra 40 anni"

SALVINI, 'VANNACCI APPROVATO, HA CONVINTO LEGHISTI E NON'

(ANSA) - "Se Vannacci si avvicina al mezzo milione di preferenze, facendo il primo in tutti e cinque i collegi, vuol dire che il tratto di strada che faremo insieme è approvato dagli elettori leghisti e non leghisti. I dubbiosi della scelta di avere in squadra per cambiare l'Europa il generale Vannacci hanno avuto una risposta dal voto del popolo che ha sempre ragione": così il leader della Lega, Matteo Salvini, in via Bellerio a Milano.

SALVINI, COMPLIMENTI A GIORGIA MA ANCHE A SCHLEIN

(ANSA) - "Ho messaggiato con Giorgia facendole i complimenti. La stabilità del governo non è in discussione". Lo afferma Matteo Salvini, commentando i primi dati elettorali in via Bellerio a Milano. Il leader della Lega ha fatto i complimenti anche alla segretaria del Pd, Elly Schlein. "Per me è una persona perbene e onesta, che crede in quello che dice - ha spiegato -. Se ha avuto un buon risultato onore e merito a lei e agli amministratori del Pd che si sono candidati, ci hanno messo la faccia e hanno preso i voti". Complimenti anche per "gli amici di Forza Italia", che "se prenderanno un voto in più di noi vuol dire che sono stati bravi" e ovviamente anche per l'alleata francese Marine Le Pen e per Jordan Bardella. "L'aria in Europa è assolutamente positiva, abbiamo appuntamento in settimana con gli alleati del gruppo della Lega per fare il punto della situazione", ha fatto sapere Salvini.

VANNACCI, BOSSI? CAMBIARE IDEA ALL'ULTIMO È POCO LEALE

(ANSA) -- "Non è un parere politico, i pareri politici li lascio a chi fa politica e chi è nel partito. A livello personale, un amico che all'ultimo momento cambia idea ha un comportamento certo strano, quasi poco leale, un comportamento strano da aspettarsi da una persona che è sempre stata da una parte. Ma sono commenti personali, non politici". Lo afferma Roberto Vannacci, candidato alle Europee da indipendente con la Lega, commentando la scelta di Umberto Bossi di votare Marco Reguzzoni, nelle liste di Forza Italia. (IL VIDEO DI VANNACCI CHE ATTACCA BOSSI)

LEGA: SALVINI, ENTRO L'AUTUNNO CI SARÀ IL CONGRESSO FEDERALE

(ANSA) - "Comunque vada confermo che ci saranno a livello locale, entro l'estate, tutti i congressi regionali che ancora mancano ed entro l'autunno anche il congresso federale. Se qualcuno non ha voglia e non ha tempo il mondo è grande, non siamo una caserma. Se non avessimo fatto quello che abbiamo fatto il governo stasera sarebbe piu debole con una Lega più debole".

Così il leader della Lega, Matteo Salvini, in via Bellerio a Milano. "Come ministri e parlamentari della Lega siamo assolutamente a lavoro come lo eravamo ieri e come lo saremo tra un anno. L'obiettivo è di crescere, avendo superato due anni molto complicati... Ringrazio chi non ha mai mollato e chi non ha mai tradito", aggiunge.

"Se dopo un anno e mezzo di governo la coalizione di centrodestra conferma i dati delle elezioni politiche, vuol dire che se la squadra di governo va avanti a lavorare così nei prossimi 3 anni raccoglierà delle soddisfazioni. Poi - spiega - io non sono mai contento e da domani mattina lavoriamo tutti per fare di più. Ma abbiamo avuto contro tutto il mondo". I dati "dicono che potrebbero essere otto gli eletti della Lega, sicuramente andranno tutti al Parlamento europeo e come promesso non accetteranno mai coalizioni di governo con la sinistra, con i socialisti e con Macron", conclude Salvini.

SALVINI, CI DAVANO PER MORTI MA SIAMO VIVI E VIVACI

(ANSA) - "Da un anno tutti ci davano per morti, ma siamo vivi e vivaci": così il leader della Lega Matteo Salvini nella sede del partito in via Bellerio a Milano. "Commento le proiezioni - aggiunge - se siamo anche di uno '0 virgola' sopra al risultato delle politiche la soddisfazione c'è".

EUROPEE: SALVINI, 'SPERO CHE CENTRODESTRA NON SI DIVIDA A BRUXELLES'**

(Adnkronos) - "Per quanto riguarda le alleanze in Europa conto che il centrodestra che è solido, unito e vincente in Italia, non si divida a Bruxelles. Perché visti i danni fatti dalla commissione Von der Leyen negli ultimi 5 anni non vorrei che ci fossero altri 5 anni di Von der Leyen bis che non porterebbero nulla di buono". Così il segretario della Lega Matteo Salvini, commentando i primi risultati delle elezioni europee.

"Già domani mattina - ha detto Salvini - sentirò gli alleati in Europa. Spero che il centrodestra sia unito e compatto in Europa, possibilmente in maggioranza, senza però fare accordi al ribasso, colloquiando con i socialisti".

EUROPEE: SALVINI, 'ARIA IN EUROPA ASSOLUTAMENTE POSITIVA, HO FATTO COMPLIMENTI A LE PEN'

(Adnkronos) - "L'aria in Europa è assolutamente positiva, abbiamo appuntamento in settimana con gli alleati della Lega per fare il punto della situazione. Ho fatto i complimenti sia a Marine Le Pen che a Jordan Bardella". Lo ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini commentando i primi risultati delle Europee.

"Vedevo delle immagini surreali da Parigi dove la sera stessa del voto c'erano i cittadini che protestavano contro il voto. E' chiaro che un cambio di governo in Francia significherebbe un cambio di regia sui principali temi, la guerra a tutti i costi, l'eco estremismo del green deal", ha aggiunto il segretario della Lega, riferendo di aver " fatto i complimenti anche agli alleati della Lega in Austria, in Portogallo, in Olanda e in Belgio. E' una comunità che cresce e mi spiace che venga dipinta come una comunità estremista. Non penso che un terzo dei francesi siano pericolosi sovranisti estremisti, semplicemente i francesi chiedono di rimettere al centro il lavoro, così come la maggioranza di governo in Italia".