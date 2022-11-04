donald trump arriva all ufficio del procuratore generale di new york
(ANSA) - Donald Trump potrebbe annunciare la ricandidatura alla Casa Bianca il 14 novembre, dopo il voto di Midterm: lo scrive Axios citando tre fonti a conoscenza del dossier.
SECONDO I MEDIA AMERICANI, DONALD TRUMP ANNUNCERÀ LA SUA RICANDIDATURA ALLA CASA BIANCA IL 14 NOVEMBRE - IL VECCHIO TRUMPONE STA ASPETTANDO I RISULTATI (CHE CON OGNI PROBABILITÀ SARANNO PESSIMI PER BIDEN) DELLE ELEZIONI DI METÀ MANDATO PER ANNUNCIARE LA SUA CANDIDATURA - MA RIUSCIRÀ AD ARRIVARE AL 2024 SENZA ESSERE UCCELLATO DAI MAGISTRATI, VISTE LE SUE NUMEROSE GRANE LEGALI?-
donald trump arriva all ufficio del procuratore generale di new york
(ANSA) - Donald Trump potrebbe annunciare la ricandidatura alla Casa Bianca il 14 novembre, dopo il voto di Midterm: lo scrive Axios citando tre fonti a conoscenza del dossier.
PIOVE, GOVERNO LADRO! – IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELLE FORZE ARMATE IL NEOPRESIDENTE DEL SENATO, ‘GNAZIO LA RUSSA, HA RESO OMAGGIO SOTTO LA PIOGGIA AL SACRARIO MILITARE DI REDIPUGLIA (IN PROVINCIA DI GORIZIA) INZUPPANDOSI TUTTO – NON È STATO L’UNICO INCONVENIENTE DELLA GIORNATA: A BARI IL COMANDANTE DEL GENIO GUASTATORI NON È RIUSCITO A TOGLIERSI IL GUANTO PER STRINGERE LA MANO AL PRESIDENTE MATTARELLA E... - VIDEO
ITALIANI, POPOLO DI SANTI, POETI E NAVIGATOR - LA SMENTITA DELLA MINISTRA DEL LAVORO CALDERONE (CHE CONTRADDICE I SUOI FUNZIONARI) SULLA PROROGA DEI NAVIGATOR MANDA IN CONFUSIONE I GOVERNATORI E SPACCA IL GOVERNO - LE REGIONI SI RITROVANO CON 950 PERSONE FORMATE SOSPESE IN UN LIMBO - L'ASSESSORA LEGHISTA DEL FRIULI ATTACCA: "UN ATTO DI ANALFABETISMO ISTITUZIONALE" - L'IMBARAZZO DEI GOVERNATORI FORZISTI SCHIFANI E OCCHIUTO...
LA MELONI PAGA PEGNO AI SUOI AMICI POLACCHI – SUI MIGRANTI “IO SONO GIORGIA” CONTINUA A FARE LA BULLETTA E SPOSA IN TOTO LA LINEA DEI SUOI AMICI DI VISEGRAD, CHE DI SOLITO SONO AGLI ANTIPODI DELL’ITALIA SULLA QUESTIONE – MA MELONI, CHE IN EUROPA FA PARTE DEL GRUPPO “CONSERVATORI E RIFORMISTI” (NEL QUALE IL PIS POLACCO HA LA DELEGAZIONE PIÙ AMPIA) NON VUOLE ROMPERE CON I SUOI ALLEATI. E PER QUESTO È DISPOSTA AD ANDARE ALLO SCONTRO CON FRANCIA E GERMANIA. CIOÈ CHI COMANDA DAVVERO NELL’UE…