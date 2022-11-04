SECONDO I MEDIA AMERICANI, DONALD TRUMP ANNUNCERÀ LA SUA RICANDIDATURA ALLA CASA BIANCA IL 14 NOVEMBRE - IL VECCHIO TRUMPONE STA ASPETTANDO I RISULTATI (CHE CON OGNI PROBABILITÀ SARANNO PESSIMI PER BIDEN) DELLE ELEZIONI DI METÀ MANDATO PER ANNUNCIARE LA SUA CANDIDATURA - MA RIUSCIRÀ AD ARRIVARE AL 2024 SENZA ESSERE UCCELLATO DAI MAGISTRATI, VISTE LE SUE NUMEROSE GRANE LEGALI?

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donald trump arriva all ufficio del procuratore generale di new york donald trump arriva all ufficio del procuratore generale di new york

(ANSA) - Donald Trump potrebbe annunciare la ricandidatura alla Casa Bianca il 14 novembre, dopo il voto di Midterm: lo scrive Axios citando tre fonti a conoscenza del dossier. 

donald trump donald trump

 

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politica

LA MELONI PAGA PEGNO AI SUOI AMICI POLACCHI – SUI MIGRANTI “IO SONO GIORGIA” CONTINUA A FARE LA BULLETTA E SPOSA IN TOTO LA LINEA DEI SUOI AMICI DI VISEGRAD, CHE DI SOLITO SONO AGLI ANTIPODI DELL’ITALIA SULLA QUESTIONE – MA MELONI, CHE IN EUROPA FA PARTE DEL GRUPPO “CONSERVATORI E RIFORMISTI” (NEL QUALE IL PIS POLACCO HA LA DELEGAZIONE PIÙ AMPIA) NON VUOLE ROMPERE CON I SUOI ALLEATI. E PER QUESTO È DISPOSTA AD ANDARE ALLO SCONTRO CON FRANCIA E GERMANIA. CIOÈ CHI COMANDA DAVVERO NELL’UE…