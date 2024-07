SHAPIRO D’ORO – IL PIÙ PROBABILE CANDIDATO VICEPRESIDENTE DI KAMALA HARRIS È JOSH SHAPIRO, 51ENNE GOVERNATORE DELLA PENNSYLVANIA – EBREO OSSERVANTE, È PRESIDENTE DI UNO STATO CHIAVE DELLA "RUST BELT", E POTREBBE DARE FILO DA TORCERE A TRUMP E VANCE: PIACE A UN TERZO DEGLI ELETTORI DEL TYCOON NELLO STATO – LA SUA RELIGIONE POTREBBE PERÒ INDISPETTIRE L’ALA RADICAL DEL PARTITO DEMOCRATICO, ORMAI SCHIERATA SU POSIZIONI ANTI-SEMITE (OCASIO-CORTEZ E COMPAGNIA)…

1. CON L'USCITA DI SCENA DI BIDEN, JOSH SHAPIRO EMERGE COME POSSIBILE SCELTA DEL VICEPRESIDENTE

Traduzione dell’articolo di Isaac Avilucea e Erin Doherty per www.axios.com

josh shapiro

Con il presidente Biden che ha terminato la sua corsa per la rielezione, si fa sempre più insistente l'ipotesi che il governatore della Pennsylvania Josh Shapiro possa essere il potenziale compagno di corsa della vicepresidente Kamala Harris.

Perché è importante: Shapiro, che si è posizionato come democratico moderato, ha molti vantaggi per un ticket nazionale, tra cui quello di rappresentare uno Stato cruciale che la campagna dell'ex presidente Trump ha indicato come centrale per la sua strategia elettorale. L'ex legislatore statale e procuratore generale ha decenni di esperienza politica e alcuni elettori oscillanti vedono Shapiro come la prossima stella nascente dei Democratici.

Il quadro generale: Shapiro è tra i numerosi governatori democratici che stanno ricevendo attenzione per il posto di vicepresidente, oltre al governatore della Carolina del Nord Roy Cooper, al governatore del Michigan Gretchen Whitmer, al governatore dell'Illinois J.B. Pritzker e al governatore del Kentucky Andy Beshear.

gretchen whitmer

Alcuni funzionari e operatori democratici hanno persino fatto il nome di Shapiro come candidato alla presidenza, nel caso in cui i delegati e i membri del partito decidessero che Harris non è l'avversario più forte per affrontare Trump. A domenica, nessun importante legislatore democratico aveva manifestato l'intenzione di sfidare Harris per la nomination del partito.

joe biden josh shapiro

Verifica della realtà: È improbabile che i Democratici facciano saltare Harris a favore di un altro candidato per diverse ragioni, tra cui i milioni di dollari contenuti nella cassa di guerra di Biden-Harris che potrebbero facilmente essere dati a lei, ma non ad altri potenziali candidati.

[…] Quando le speculazioni si sono susseguite prima che Biden si facesse da parte, Shapiro ha dichiarato di essere intenzionato a rimanere come governatore della Pennsylvania. All'inizio del mese, il suo portavoce Manuel Bonder ha dichiarato ad Axios che qualsiasi ipotesi di sostituzione di Biden da parte del governatore o di scelta di Harris come vicepresidente è una "speculazione senza fondamento" e una "distrazione" che non aiuta i Democratici a "sconfiggere Donald Trump alle urne".

Zoom: Shapiro, governatore al primo mandato, ha saputo gestire il governo diviso dello Stato e potrebbe fare appello agli elettori della periferia viola di Philadelphia.

Shapiro ha parlato apertamente della guerra in corso a Gaza ed è stato riconosciuto per la sua leadership nel far riaprire la strada I-95 in meno di due settimane dopo un crollo mortale.

josh shapiro

Tra le righe: Il professore emerito della St. Joseph e commentatore politico Randall Miller dice ad Axios che Shapiro farebbe meglio a rimanere al timone in Pennsylvania e a posizionarsi per correre nel prossimo ciclo. Potrebbe decimare le future prospettive politiche unendosi a una nave che potenzialmente sta affondando". "È molto indipendente, molto accorto", ha detto Miller. "Ha un'ambizione controllata e diretta. Non ha bisogno di farlo".

2. IL GOVERNATORE DELLA PENNSYLVANIA JOSH SHAPIRO POTREBBE ESSERE UN CANDIDATO ALLA VICEPRESIDENZA DOPO L'ABBANDONO DI BIDEN?

Da https://www.cbsnews.com/

josh shapiro

Con il ritiro del Presidente Biden dalla corsa alle presidenziali del 2024, il governatore della Pennsylvania Josh Shapiro potrebbe essere candidato alla vicepresidenza per i Democratici?

Sabato scorso, Shapiro ha chiarito che non si stava lanciando in "ipotesi" di candidatura, ma le cose sono cambiate. Ora, con Biden ufficialmente fuori dalla corsa, Shapiro è tra i diversi democratici del Paese che potrebbero unirsi alla vicepresidente Kamala Harris nel ticket, qualora vincesse la nomination democratica.

Shapiro, il governatore del Kentucky Andy Beshear, il segretario ai Trasporti Pete Buttigieg e il governatore del Maryland Wes Moore sono tra i nomi che sono stati proposti come possibili compagni di corsa per Harris.

josh shapiro kamala harris

Alcune ore dopo l'abbandono della corsa da parte di Biden, domenica, Shapiro ha appoggiato Harris per la presidenza, affermando in parte che: "Conosco Kamala Harris da quasi vent'anni: siamo stati entrambi procuratori, abbiamo entrambi difeso lo Stato di diritto, abbiamo entrambi lottato per i cittadini e ottenuto risultati. Kamala Harris è una patriota che merita il nostro sostegno e continuerà il lavoro di generazioni di americani che ci hanno preceduto per perfezionare la nostra unione, proteggere la nostra democrazia e far progredire la vera libertà. Ha servito onorevolmente il Paese come Vicepresidente ed è pronta a diventare Presidente".

josh shapiro 2

Shapiro, nativo di Abington, ha battuto il repubblicano Doug Mastriano nel 2022 vincendo le elezioni per la carica di governatore della Pennsylvania. In precedenza, Shapiro è stato procuratore generale del Commonwealth sotto l'amministrazione dell'ex governatore Tom Wolf dal 2017 al 2023. È stato anche presidente del consiglio dei commissari della contea di Montgomery dal 2012 al 16, membro del consiglio e rappresentante dello Stato in Pennsylvania.

Shapiro non ha dichiarato ufficialmente di essere interessato a partecipare alla corsa come candidato alla vicepresidenza dopo l'abbandono di Biden.

Dopo il crollo della I-95 a Philadelphia, Shapiro è finito sotto i riflettori nazionali. Sotto l'amministrazione di Shapiro, l'autostrada è stata riaperta 12 giorni dopo con una carreggiata provvisoria e il tutto è stato trasmesso in diretta streaming.

JOSH SHAPIRO APPOGGIA KAMALA HARRIS

Quando gli è stato chiesto di candidarsi alla Casa Bianca nel 2028, in un'intervista rilasciata a maggio a CBS News Philadelphia, Shapiro ha dichiarato: "No. Ascolta, amico, sono governatore e sono orgoglioso di esserlo. Se Dio vuole, sarò governatore per molto tempo, finché la brava gente della Pennsylvania continuerà a volermi. Ho molto lavoro da fare qui e sono concentrato a farlo".

Secondo un sondaggio del New York Times di maggio, Shapiro era popolare tra un terzo dei sostenitori dell'ex presidente Donald Trump in Pennsylvania, uno degli Stati più importanti per le elezioni di quest'anno.

"Come il presidente Biden, anche il vicepresidente Harris avrà l'immensa responsabilità di scegliere il candidato alla vicepresidenza", ha dichiarato in un comunicato il presidente del Partito Democratico di Philadelphia ed ex deputato Bob Brady. "Il nostro governatore, Josh Shapiro, sarebbe una scelta eccellente. La sua aggiunta al ticket democratico aumenterebbe significativamente le nostre possibilità in Pennsylvania e nelle comunità come la nostra in tutto il Paese. Come partner di governo, la mentalità di Josh di "fare" e il suo curriculum bipartisan sono esattamente ciò che l'America vuole e di cui ha bisogno".

josh shapiro giovane

I membri anziani del Comitato nazionale democratico terranno una riunione d'emergenza domenica sera, mentre il tempo stringe verso la Convention nazionale democratica di agosto per decidere chi rappresenterà il partito nelle elezioni del 2024 contro Trump e JD Vance.

3. CHI È JOSH SHAPIRO? IL POTENZIALE PRIMO VICEPRESIDENTE EBREO

Da “The Jewish Chronicle”

Sulla scia della decisione di Biden di ritirarsi dalle elezioni presidenziali statunitensi del 2024, Josh Shapiro, governatore ebreo della Pennsylvania, è un nome che è stato ripetutamente indicato come possibile vicepresidente per le elezioni di novembre contro Donald Trump.

Il politico democratico dello swing state ha già appoggiato una potenziale candidatura di Kamala Harris, affermando che: "Il contrasto in questa corsa non potrebbe essere più chiaro, la strada per la vittoria a novembre passa per la Pennsylvania".

Se venisse scelto, Shapiro sarebbe il primo candidato ebreo alla carica di vicepresidente dopo il fallimento della corsa di Joe Lieberman con il candidato democratico Al Gore nel 2000.

josh shapiro 1

In caso di vittoria di Harris-Shapiro a novembre, Shapiro diventerebbe il primo Josh a essere nominato vicepresidente e solo il secondo ebreo a risiedere nella residenza vicepresidenziale, dopo l'attuale Second Gentleman Doug Emhoff.

Nato il 20 giugno 1973 a Kansas City, nel Missouri, Shapiro è un ebreo conservatore osservante (Masorti), che osserva il kosher ma non è considerato Shomer Shabbat. In un'intervista rilasciata mentre si candidava a governatore della Pennsylvania, ha dichiarato che la sua famiglia si gode lo Shabbat: "Facciamo le brachot insieme, ci sediamo e parliamo, e i miei figli si siedono a tavola e partecipano alla conversazione e si impegnano".

josh shapiro kamala harris.

Shapiro è stato cresciuto in una famiglia ebraica dai suoi genitori, Steven e Judi Shapiro, che gli hanno inculcato l'importanza della fede e del patrimonio culturale fin da piccolo. In un'intervista al Forward ha dichiarato che i suoi genitori: "mi hanno dato un ottimo esempio di vita di fede e di servizio".

Durante l'infanzia di Shapiro, la famiglia si trasferì nella contea di Montgomery, in Pennsylvania, dove Shapiro frequentò la Akiba Hebrew Academy (ora Jack M. Barrack Hebrew Academy), una scuola ebraica diurna, insieme alla moglie Lori (nata Ferrara), alla quale chiese di sposarlo sotto il mulino a vento Montefiore di Gerusalemme nel 1997.

josh shapiro

Secondo JTA, sua madre era attiva nel movimento per la liberazione degli ebrei sovietici e Shapiro era anche attivo nel promuovere questa causa negli Stati Uniti.

Come procuratore generale della Pennsylvania, carica che ha ricoperto prima di diventare governatore, Shapiro ha affrontato questioni importanti come la crisi degli oppioidi, la protezione dei consumatori e la giustizia ambientale.

Il suo mandato di procuratore generale lo ha visto anche occuparsi di casi di abusi sessuali su minori all'interno della Chiesa cattolica, una mossa che ha attirato l'attenzione a livello nazionale.

josh shapiro 3

Nel suo ruolo di governatore, Shapiro continua ad attingere alla sua eredità ebraica. Parla spesso dell'importanza della diversità, dell'inclusione e della lotta alla discriminazione, temi che risuonano profondamente negli insegnamenti ebraici. È anche un forte sostenitore di Israele, soprattutto dopo l'inizio della guerra Hamas-Israele del 2023.

Nel dicembre 2023 ha dichiarato: "Israele non solo ha il diritto, ma ha anche la responsabilità di liberare la regione da Hamas e dal terrore che Hamas può perpetrare".

Ha anche difeso il ristorante israeliano Goldie di Philadelphia di fronte a proteste violente e ha chiesto alla polizia di reprimere i manifestanti dell'Università della Pennsylvania.

josh shapiro kamala harris

Le origini ebraiche di Shapiro influenzano anche la sua vita privata. Lui e sua moglie, Lori, sono membri attivi della loro sinagoga e i loro figli frequentano le scuole ebraiche di Philadelphia.

