28 nov 2019 18:39

LA SOLITIDUNE DEL CAPITONE – VIRGINIA RAGGI PRENDE IN GIRO SALVINI E POSTA UN VIDEO IN CUI IL LEADER DELLA LEGA FA UNA DIRETTA FACEBOOK SOLO SOLETTO: “ANNUNCIA AI CITTADINI LA SUA VISITA IN CAMPIDOGLIO ACCOLTO DA UNA FOLLA FESTANTE E INVECE PARLA DA SOLO” - L’IMMAGINE DELLA TRISTEZZA: SALVINI FINITO IL VIDEO SI GUARDA INTORNO SPERANDO CHE QUALCUNO SE LO FILI E INVECE… – VIDEO